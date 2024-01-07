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高麗菜便宜換農民面有菜色 預警系統在這時亮黃燈

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
冬季大宗蔬菜高麗菜的菜價已跌破兩位數，農業部從菜苗出場量預計二月中旬菜價從紅色、紫色警示轉為黃色。記者簡慧珍／攝影
冬季大宗蔬菜高麗菜的菜價已跌破兩位數，農業部從菜苗出場量預計二月中旬菜價從紅色、紫色警示轉為黃色。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芬園鄉昨有開放自採白蘿蔔活動，5千人在7分鐘內拔光3甲地的蘿蔔，民眾對此事抱持看熱鬧心態，農民卻大歎去年底開始菜賤傷農，冬季大宗蔬菜高麗菜批發市場交易價格跌破兩位數，今年元月中旬高麗菜產量農業部預亮紫色警戒訊號，更讓農民「挫著等」。

彰化縣溪湖鎮果菜市場交易行情顯示，高麗菜（品種初秋）今年元旦到3日交易均價每公斤最低10元至10.3元，接著摜破10元下滑到最低9.6至9.9元，品種雪翠的高麗菜批發價格向來高於初秋，今年元月也是從去年每公斤均價最低15元一路下滑到11.4元。

農民載到北農拍賣，初秋上價每公斤13元，下價4元，雪翠上價每公斤15元，下價4元；芳苑鄉農民洪鈿豐今天表示，他的朋友470箱，每箱20公斤運至北農拍賣，扣除菜苗、種植、人工、運送等成本，利潤1萬元，相當於70天種一分半菜田的「盈餘」，不禁面有菜色。

田間大盤收購價低於市場批發交易價，已有高麗菜農開放自採，價格依品質每顆10元至20元。洪鈿豐說，這次二期裡作高麗菜遇到小犬颱風後的花生採收期，花生採收到的病蟲害播散並影響高麗菜生長，賣相不佳，北部消費者不喜歡破損和被蟲咬得坑坑洞洞的蔬菜，壓低了市場售價，農民不如開放自採以減少損失。

年節向來有菜價回升的交易傳統，洪鈿豐認為，高麗菜價要好轉取決於天氣，春節前若氣溫下探攝氏5度甚至更低，蔬菜生長緩慢，民眾吃火鍋等飲食採購高麗菜，菜價就有上漲的可能性。

根據農業部高麗菜苗育苗場出貨及預估採收的預警系統，去年10月中旬全台出場59萬2300株高麗菜苗，預計去年12月下旬採收，產量比過去3年平均值多1%，呈現紅色警示，去年10月上旬出場59萬6500株高麗菜苗，目前正採收，產量比過去3年平均值多1%，呈現紅色警示。

預警系統顯示，去年11月上旬出場59萬1200株高麗菜苗，預計今年1月中旬採收，產量比過去3年平均值少7%，仍呈現紅色警示，但去年11月中旬出場72萬1500株高麗菜苗，預計今年1月下旬，產量比過去3年平均值多6%，呈現紫色警示。

高麗菜價回升可能要等到2月下旬，也就是春節過後，因為此時的高麗菜是去年12月中旬種植，菜苗50萬9500株，產量比過去3年平均值少8%，警示顏色轉為黃色。

高麗菜 農民 菜價

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