快訊

國民黨選前黃金周衝刺 嘉義百輛車遊行高呼支持侯友宜

日自民黨收回扣風暴延燒 安倍派首位議員遭逮 涉嫌收4800萬日圓

7成年輕人鞋子都穿這品牌？ 網曝4優勢：在南韓紅超久

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尖峰較不塞車了？ 中彰投大工程成立「交通協控」平台

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中彰投是共同生活圈，三縣市政府成立「中彰投聯合交通協控計畫」，台灣大道導入智慧號誌，提升行車效率。記者陳秋雲／攝影
中彰投是共同生活圈，三縣市政府成立「中彰投聯合交通協控計畫」，台灣大道導入智慧號誌，提升行車效率。記者陳秋雲／攝影

「中彰投聯合交通協控計畫」現已完成第1、2期，分別在國一大雅、台中交流道、台74（松竹至太原）、台灣大道、高鐵台中站等協控區域道路導入智慧化動態號誌系統。台中市交通局表示，連在尖峰都可以減少行車時間。

台中市交通局指出，民眾習慣使用高快速公路進出台中，導致交流道附近車流集中，道路壅塞，又因瓶頸地點是不同縣市、單位管轄交界，需要花大量時間與資源進行溝通協調。

中彰投縣市政府提出「聯合交通協控計畫」，透過協控平台系統整合高快速公路與市區道路交通資訊，因應交流道周邊號誌可依國道與市區道路狀況調整綠燈時間。

交通局舉例，以國1大雅交流道、台74松竹交流道周邊為例，中清路自從敦化路北上國1大雅交流道，上午尖峰時間平均減少1分51秒。

國1大雅交流道下匝道經中清路至敦化路下午尖峰時間，平均減少1分30秒；台74西行下松竹匝道（東山路）往北至松竹路下午尖峰時段時間平均減少56秒。

葉昭甫說明，協控平台現與南投縣建立跨縣市協控模式，可協助南投縣與高公局、公路局協調國3、台3、151縣道往溪頭地區交通管理措施，降低跨單位協調溝通與設備建置成本。這項計畫獲交通部去年度「智慧運輸系統發展建設計畫」評鑑優等。

中市府期望擴展到彰化或其他地區，建立國內跨單位合作示範區，改善整體的交通環境，提升交通效率。

台中市 南投

延伸閱讀

宜蘭縣境之北大里國小重建 歷經疫情及缺工困難今上梁

雲林主辦2025全運會交通成隱憂 縣府：追加6億蓋停車場

竹縣台68接東峰路新闢工程紓解縣道122線塞車 20日辦環評說明會

賞梅了！台南梅嶺梅花提前盛開 交通局6日啟動假日接駁

相關新聞

迎合無現金交易潮流 彰化縣50多種規費可以行動支付

為迎合無現金交易潮流，彰化縣政府推行規費行動支付，自即日起，民眾繳納各項登記費及執照費等50餘種規費，除了可以持信用卡繳...

尖峰較不塞車了？ 中彰投大工程成立「交通協控」平台

「中彰投聯合交通協控計畫」現已完成第1、2期，分別在國一大雅、台中交流道、台74（松竹至太原）、台灣大道、高鐵台中站等協...

超夢幻鬱金香花海！杉林溪盛開美炸了 民眾搶拍

時序入冬，南投杉林溪森林生態園區廣植13萬株逾20種花色的鬱金香陸續綻放，葉牡丹也盛開，進入最佳遊賞期，不少民眾搶拍，花...

廣角鏡／淺山農耕蓄水 兼護野生動物

淺山農耕開發與自然生態常有衝突，南投縣中寮鄉永福社區利用小型光電抽水馬達，將下游溝渠中的水抽回上游乾涸水池，解決石虎、白...

競選小物當糖果 3人誤食洗衣球

選戰倒數，國民黨侯康配彰化競總發放洗衣球當宣傳品，包裝雖有標示，但有長輩當成糖果誤吞送急診，估計有3人誤食；二林基督教醫...

她九年來號召捐鞋近8000雙 家扶兒過年前穿新鞋好開心

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠2016年起，已連續九年發起認捐新鞋活動，三商行公司更再加碼提供每位家扶兒200元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。