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迎合無現金交易潮流 彰化縣50多種規費可以行動支付
為迎合無現金交易潮流，彰化縣政府推行規費行動支付，自即日起，民眾繳納各項登記費及執照費等50餘種規費，除了可以持信用卡繳納外，並可使用信用卡綁定的行動支付工具，包含Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及台灣行動支付。
彰化縣政府表示，已分別在建設處、財政處、水利資源處及社會處等局處，增加信用卡行動支付櫃台，提供信用卡及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及台灣行動支付服務，供民眾繳納彰化縣政府50餘種規費，推動無現金多元支付服務環境，期盼洽公民眾能輕鬆完成便利的無現金交易。
彰化縣政府財政處強調，設立臨櫃行動支付，提升公務機關收款效率，不需現金收付，民眾只需透過臨櫃刷卡或手機感應即可進行支付，簡單易用且享有數位時代帶來的便利外，除可免除攜帶大額現金臨櫃繳納的不便，同時降低持有現金的風險，一舉數得。
財政處表示，除了目前推動行動支付，也研擬更便利的多元支付方式，期待在今年第一季推出網路繳費、便利超商繳費等多元方式，解決民眾繳納規費的費時與奔波的問題，因應民眾便捷服務的需求。
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