1男台中挺柯文哲持槍到場？警：查獲空氣槍、辣椒水等

民眾黨今晚在台中舉辦「民眾大會師」造勢大會，民眾黨總統候選人柯文哲等人出席，傳出有一名男子持鎮暴槍要入場被維安攔下。對此，台中市警局霧峰警分局證實，維安人員查獲32歲男子攜帶空氣槍1支、辣椒彈4顆、辣椒水1罐，警方詢後依社會秩序維護法移送裁罰。

選前黃金周，民眾黨喊「2024決戰中台灣」今晚七時在台中市大里區振坤宮旁空地「民眾大會師」。現場不到七時就擠爆人潮，民眾在為了過會場國安級安檢，在仁化路大排長龍，排隊等候安檢，長達數百公尺，猶如貪食蛇。民眾等候約半小時才能過安檢，現場排3000個位坐椅大爆滿，來不及進場的民眾高喊「台灣的選擇柯文哲」、「最好的選擇柯文哲」。

柯文哲競選辦公室提到，今晚5時40分許，柯文哲台中晚會現場實施門禁安檢時，維安查獲一名32歲男子，無故攜帶鎮暴槍1把、彈匣1個、辣椒噴霧，維安人員立即移請霧峰分局依據社會秩序維護法第65條3款偵辦。

柯文哲競選辦公室呼籲民眾，選戰倒數計時，參與政治活動應秉持平常心，尊重民主法治，候選人維安檢查已全面升級，切勿以身試法。

霧峰警分局說明，特勤人員當場查扣男子攜帶空氣槍1支、辣椒彈4顆、辣椒水1罐，其中空氣槍初步鑑定結果，非屬管制槍枝，該男子無故攜帶空氣槍1支、辣椒彈4顆、辣椒水1罐，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款、第65條第3款移送台中地方法院簡易庭裁罰。

霧峰分局強調，為淨化選前治安，確保候選人人身安全，絕不允許暴力介入選舉，並將持續掃蕩各式非法槍彈，展現貫徹打擊犯罪之決心，營造優質選舉環境。