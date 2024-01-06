她九年來號召捐鞋近8000雙 家扶兒過年前穿新鞋好開心
彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠2016年起，已連續九年發起認捐新鞋活動，三商行公司更再加碼提供每位家扶兒200元，讓家扶兒可以去挑選自己喜歡的鞋款，今天在送暖活動中，捐贈來賓們幫家扶兒穿上新鞋，讓家扶兒臉上也展現幸福的笑容。
彰化家扶今天在員林服務處舉辦「寒冬送暖童心鞋力」捐贈活動，活動發起人羅金珠集結各方愛心資源，向親朋好友、民間企業與社團募集，還有彰化家扶各後援團體及鞋全家福長期推廣響應，九年來認捐新鞋已達近8000雙，讓小朋友可以到彰化縣13家鞋全家福門市親自買自己喜歡的鞋款。
羅金珠說，很感謝各界一起來支持家扶，讓小朋友在過年前能有新鞋穿，給他們有往前走的力量。
家扶兒小友說，阿祖照顧他很辛苦，所以他的鞋都要穿到破了，才敢要買新的，「這次在過年前可以拿到新鞋，真的好開心」。拿到新鞋的蔡阿嬤哽咽說，自己獨自照顧三個孫子，光是要吃飽就辛苦，更別說是買新鞋，一定會要孫子們好好珍惜這份禮物。
彰化家扶中心主任王震光說，很多家扶兒沒有穿過機能性較好的鞋子，跑跳容易讓腳受傷，所以很感謝前主委羅金珠號召各界幫助家扶兒，支持無窮世代計畫「陪弱勢孩子長出力量」，讓家扶兒在求學階段能夠穩健成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言