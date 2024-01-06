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她九年來號召捐鞋近8000雙 家扶兒過年前穿新鞋好開心

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠（前左一)連續九年發起認捐新鞋活動，家扶小朋友在過年前有新鞋穿都滿心歡喜。圖／彰化家扶提供
彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠（前左一)連續九年發起認捐新鞋活動，家扶小朋友在過年前有新鞋穿都滿心歡喜。圖／彰化家扶提供

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠2016年起，已連續九年發起認捐新鞋活動，三商行公司更再加碼提供每位家扶兒200元，讓家扶兒可以去挑選自己喜歡的鞋款，今天在送暖活動中，捐贈來賓們幫家扶兒穿上新鞋，讓家扶兒臉上也展現幸福的笑容。

彰化家扶今天在員林服務處舉辦「寒冬送暖童心鞋力」捐贈活動，活動發起人羅金珠集結各方愛心資源，向親朋好友、民間企業與社團募集，還有彰化家扶各後援團體及鞋全家福長期推廣響應，九年來認捐新鞋已達近8000雙，讓小朋友可以到彰化縣13家鞋全家福門市親自買自己喜歡的鞋款。

羅金珠說，很感謝各界一起來支持家扶，讓小朋友在過年前能有新鞋穿，給他們有往前走的力量。

家扶兒小友說，阿祖照顧他很辛苦，所以他的鞋都要穿到破了，才敢要買新的，「這次在過年前可以拿到新鞋，真的好開心」。拿到新鞋的蔡阿嬤哽咽說，自己獨自照顧三個孫子，光是要吃飽就辛苦，更別說是買新鞋，一定會要孫子們好好珍惜這份禮物。

彰化家扶中心主任王震光說，很多家扶兒沒有穿過機能性較好的鞋子，跑跳容易讓腳受傷，所以很感謝前主委羅金珠號召各界幫助家扶兒，支持無窮世代計畫「陪弱勢孩子長出力量」，讓家扶兒在求學階段能夠穩健成長。

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠連續九年發起認捐新鞋活動，家扶小朋友在過年前有新鞋穿都滿心歡喜。圖／彰化家扶提供
彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠連續九年發起認捐新鞋活動，家扶小朋友在過年前有新鞋穿都滿心歡喜。圖／彰化家扶提供
彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠連續九年發起認捐新鞋活動，家扶小朋友在過年前有新鞋穿都滿心歡喜。圖／彰化家扶提供
彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠連續九年發起認捐新鞋活動，家扶小朋友在過年前有新鞋穿都滿心歡喜。圖／彰化家扶提供

員林 阿嬤

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