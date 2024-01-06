她九年來號召捐鞋近8000雙 家扶兒過年前穿新鞋好開心

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠2016年起，已連續九年發起認捐新鞋活動，三商行公司更再加碼提供每位家扶兒200元，讓家扶兒可以去挑選自己喜歡的鞋款，今天在送暖活動中，捐贈來賓們幫家扶兒穿上新鞋，讓家扶兒臉上也展現幸福的笑容。

彰化家扶今天在員林服務處舉辦「寒冬送暖童心鞋力」捐贈活動，活動發起人羅金珠集結各方愛心資源，向親朋好友、民間企業與社團募集，還有彰化家扶各後援團體及鞋全家福長期推廣響應，九年來認捐新鞋已達近8000雙，讓小朋友可以到彰化縣13家鞋全家福門市親自買自己喜歡的鞋款。

羅金珠說，很感謝各界一起來支持家扶，讓小朋友在過年前能有新鞋穿，給他們有往前走的力量。

家扶兒小友說，阿祖照顧他很辛苦，所以他的鞋都要穿到破了，才敢要買新的，「這次在過年前可以拿到新鞋，真的好開心」。拿到新鞋的蔡阿嬤哽咽說，自己獨自照顧三個孫子，光是要吃飽就辛苦，更別說是買新鞋，一定會要孫子們好好珍惜這份禮物。