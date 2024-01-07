聽新聞
test
0:00 / 0:00

競選小物當糖果 3人誤食洗衣球

聯合報／ 記者林宛諭林佩均趙容萱／連線報導
國民黨侯康配彰化競總發放洗衣球宣傳品，有長輩當糖果誤食，送醫幸無大礙。圖／民眾提供
國民黨侯康配彰化競總發放洗衣球宣傳品，有長輩當糖果誤食，送醫幸無大礙。圖／民眾提供

選戰倒數，國民黨侯康配彰化競總發放洗衣球當宣傳品，包裝雖有標示，但有長輩當成糖果誤吞送急診，估計有3人誤食；二林基督教醫院表示，5日先後有2名長者誤吞送醫，經灌腸洗胃後已出院。藍營競總表示，共發出23萬分，將探視誤食民眾，外包裝雖清楚標示，將不再發放，改發面紙。

競選小物琳瑯滿目，今年最受歡迎的還有迷你濕紙巾，尺寸袖珍輕巧，長方形的造型彷彿「鳳梨酥」。台中藍、綠立委候選人都有分送。競選團隊說，初期被當「鳳梨酥」，民眾擔心食品保存期限不想拿，也有人怕歲末工作「太旺」拒絕，得知是濕紙巾後反而大受歡迎。

臉書社團「二林人的大小事」有民眾發文，候選人送「洗衣球」當宣傳品，但外型像糖果，有人誤食被送醫洗腸。有鄉親留言回應，「自家大嫂誤食，妻子娘家大嫂也同樣誤食，吐了整晚」；不少人回應「真的超像糖果的，我差點吃了」、「誤食後果不堪設想」。

二林鎮長蔡詩傑表示，他得知長輩誤食洗衣球，已去急診室探望，請里長加強宣導；就醫長輩說以為是糖果，又不識字才吞下去，吃起來苦苦的。

二林基督教醫院表示，5日先後有80歲老先生、86歲老太太因誤食洗衣球來就診，經灌腸洗胃後已無大礙出院；據了解，社頭鄉也有人誤食送醫。

藍營彰化競總說，洗衣球包裝清楚標示，但民眾仍誤食，將加強宣導，目前已發出23萬分，將不再發放，改發面紙。

醫師表示，民眾誤食洗衣球會有惡心、嘔吐症狀，應先將洗衣球吐出，勿灌水以免產生泡泡，應立即就醫。

糖果 鳳梨酥 長輩

延伸閱讀

以為競選小物是糖果！長者誤食洗衣球 醫師喊：千萬別催吐

同框許淑華被問怎沒幫柯P好友徐巧芯站台 柯文哲前競總幹事小野這樣回

高端爭議時刻！衛福部高官密會賴清德競總 侯友宜：串證還是滅證？

真害...把候選人洗衣球宣傳品當糖果吃 二民眾送醫急診

相關新聞

她九年來號召捐鞋近8000雙 家扶兒過年前穿新鞋好開心

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠2016年起，已連續九年發起認捐新鞋活動，三商行公司更再加碼提供每位家扶兒200元，...

廣角鏡／淺山農耕蓄水 兼護野生動物

淺山農耕開發與自然生態常有衝突，南投縣中寮鄉永福社區利用小型光電抽水馬達，將下游溝渠中的水抽回上游乾涸水池，解決石虎、白...

競選小物當糖果 3人誤食洗衣球

選戰倒數，國民黨侯康配彰化競總發放洗衣球當宣傳品，包裝雖有標示，但有長輩當成糖果誤吞送急診，估計有3人誤食；二林基督教醫...

廣愛慈善會首度辦寒冬送暖活動 辦桌宴請400名弱勢者

台中市廣愛慈善會成軍1年多，首度舉辦寒冬送暖活動，今中午在北屯區三官堂辦桌，宴請400名身障弱勢朋友和街友提前圍爐，享用...

黃琯予越南麵館辦療癒藝術展 盼帶動台越文化交流

有「療癒畫家」稱號的藝術家黃琯予，今天起在台中市1家越南麵館舉辦療癒常設展，作品以兔子及風景為主題，希望拉近藝術與民眾的...

真害...把候選人洗衣球宣傳品當糖果吃 二民眾送醫急診

洗衣球當糖果吃送醫急診！彰化縣有候選人送洗衣球當宣傳品，卻有老人家當成糖果球誤吞送急診，二林基督教醫院表示，二位老人家經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。