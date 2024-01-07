競選小物當糖果 3人誤食洗衣球

選戰倒數，國民黨侯康配彰化競總發放洗衣球當宣傳品，包裝雖有標示，但有長輩當成糖果誤吞送急診，估計有3人誤食；二林基督教醫院表示，5日先後有2名長者誤吞送醫，經灌腸洗胃後已出院。藍營競總表示，共發出23萬分，將探視誤食民眾，外包裝雖清楚標示，將不再發放，改發面紙。

競選小物琳瑯滿目，今年最受歡迎的還有迷你濕紙巾，尺寸袖珍輕巧，長方形的造型彷彿「鳳梨酥」。台中藍、綠立委候選人都有分送。競選團隊說，初期被當「鳳梨酥」，民眾擔心食品保存期限不想拿，也有人怕歲末工作「太旺」拒絕，得知是濕紙巾後反而大受歡迎。

臉書社團「二林人的大小事」有民眾發文，候選人送「洗衣球」當宣傳品，但外型像糖果，有人誤食被送醫洗腸。有鄉親留言回應，「自家大嫂誤食，妻子娘家大嫂也同樣誤食，吐了整晚」；不少人回應「真的超像糖果的，我差點吃了」、「誤食後果不堪設想」。

二林鎮長蔡詩傑表示，他得知長輩誤食洗衣球，已去急診室探望，請里長加強宣導；就醫長輩說以為是糖果，又不識字才吞下去，吃起來苦苦的。

二林基督教醫院表示，5日先後有80歲老先生、86歲老太太因誤食洗衣球來就診，經灌腸洗胃後已無大礙出院；據了解，社頭鄉也有人誤食送醫。

藍營彰化競總說，洗衣球包裝清楚標示，但民眾仍誤食，將加強宣導，目前已發出23萬分，將不再發放，改發面紙。

醫師表示，民眾誤食洗衣球會有惡心、嘔吐症狀，應先將洗衣球吐出，勿灌水以免產生泡泡，應立即就醫。