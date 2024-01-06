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廣愛慈善會首度辦寒冬送暖活動 辦桌宴請400名弱勢者

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市廣愛慈善會今中午在北屯區三官堂辦桌，宴請400名身障朋友和街友提前圍爐，享用熱騰騰美食，吃完後再贈送每人羽絨外套、口罩跟罐頭等物資。圖／廣愛慈善會提供
台中市廣愛慈善會今中午在北屯區三官堂辦桌，宴請400名身障朋友和街友提前圍爐，享用熱騰騰美食，吃完後再贈送每人羽絨外套、口罩跟罐頭等物資。圖／廣愛慈善會提供

台中市廣愛慈善會成軍1年多，首度舉辦寒冬送暖活動，今中午在北屯區三官堂辦桌，宴請400名身障弱勢朋友和街友提前圍爐，享用熱騰騰美食，吃完後再贈送每人羽絨外套、口罩跟罐頭等物資，在寒冬溫暖大家的心。

廣愛慈善會攜手國際獅子會300-c1區，今日中午在三官堂舉行街友及身障弱勢團體圍爐活動，共有400多人參加，並有信徒與志工前來張羅幫忙，場面溫馨熱鬧。

廣愛慈善會理事長謝賀全表示，公益事業永遠不嫌晚，廣愛雖然才成立1年多，今年是第一次舉辦寒冬送暖，除了讓街友、身障朋友享用美食，還贈送每人羽絨外套、羽絨被、口罩與罐頭等物資，未來會持續舉辦，讓愛傳出去，讓善深植人心，以微薄之力幫助更多弱勢民眾。

台中市廣愛慈善會今中午在北屯區三官堂辦桌，宴請400名身障朋友和街友提前圍爐，享用熱騰騰美食，吃完後再贈送每人羽絨外套、口罩跟罐頭等物資。圖／廣愛慈善會提供
台中市廣愛慈善會今中午在北屯區三官堂辦桌，宴請400名身障朋友和街友提前圍爐，享用熱騰騰美食，吃完後再贈送每人羽絨外套、口罩跟罐頭等物資。圖／廣愛慈善會提供

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