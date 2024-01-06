黃琯予越南麵館辦療癒藝術展 盼帶動台越文化交流

有「療癒畫家」稱號的藝術家黃琯予，今天起在台中市1家越南麵館舉辦療癒常設展，作品以兔子及風景為主題，希望拉近藝術與民眾的距離，也盼帶動台灣跟越南之間的飲食文化交流。

黃琯予1967年出生於南投埔里，父親黃憲仁為中部知名繪畫工作者，黃琯予自幼便承襲父親的繪畫天分，從小陪著父親至許多電影院畫大型看板，她因觀察入微，奠定了日後繪畫基礎。

黃琯予自復興商工美工科畢業後，前往日本就讀天理大學，學習語文及繪畫技術，開拓她在藝術領域的多元視野。返台後，黃琯予開始致力於藝術創作，由於她的畫風細膩，作品逼真寫實，題材深富藝術療癒力，在畫壇有「療癒畫家」的稱號。

她日前受韓國文化藝術研究會邀請，將疫情期間創作，闡述豐富生命力的「大地之愛」系列作品，帶往位於南韓首爾的Gallery Lamer展出，並獲得研究會頒發西洋畫大獎獎項。

黃琯予回台後，得知越南籍新住民友人，在台中市西區開設美蘭越南餐廳，便將部分參展作品共20幅油畫，在店內舉辦常設展。

黃琯予今天接受中央社訪問時表示，選在庶民美食的麵館裡展出，一方面要拉近藝術與民眾的距離，一方面希望能夠帶動台灣跟越南之間的飲食文化交流，也帶動繪畫藝術的國際氛圍與視野。

至於展出的作品，她說，此次展出的畫作以兔子與風景為主題，象徵每個人內心最柔軟的主角，她用不同的背景，就像走過不同的季節、場景，看到這個世界的美好，保留內心最純粹的自己。