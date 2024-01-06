真害...把候選人洗衣球宣傳品當糖果吃 二民眾送醫急診

洗衣球當糖果吃送醫急診！彰化縣有候選人送洗衣球當宣傳品，卻有老人家當成糖果球誤吞送急診，二林基督教醫院表示，二位老人家經灌腸洗胃後已出院，呼籲民眾勿再把洗衣球當成糖果誤食。

有民眾在臉書「二林人的大小事」發文提醒大家有人誤食像糖果的洗衣球候選人宣傳品，被送送醫洗腸，引發民眾關注，有民眾也留言說「我的大嫂昨晚誤食，現在還在二基，妻子娘家大嫂也同樣誤食，吐了整晚，請大家要注意尤其是老人和小朋友」。

網友們議論紛紛「超像糖果我也差點吃了」、「確實不該發這種東西，老一輩不識字太多了」、「雖然送這很實用貼心，但若被小孩老人誤食後果不堪設想」，還有網友說「洗衣球吃下肚不曉得會不會有很多泡泡？」。

二林基督教醫院表示，5日有一名80歲老先生和一名86歲老太太因誤食洗衣球來就診，經灌腸洗胃後已出院。

不過網友仔細看包裝上其實有標示宣傳品是洗衣球，可能是字太小，洗衣球又軟軟香香的，長輩沒仔細看才會誤食。據了解二林鎮與社頭鄉都傳出有長輩誤食送醫。