聽新聞
test
0:00 / 0:00
中寮農民有愛 光電系統提供水源減少石虎路殺、犬殺
近年再生能源設置常與環境生態產生衝突，南投縣中寮鄉永福社區卻利用小型光電抽水馬達，將下游溝渠中的水抽回上游乾涸水池，解決石虎、白鼻心等小動物缺水困境，避免野生動物被迫移動至人口密集的山下取水，減少路殺或犬殺的風險，實現綠能和和生態共存。
最早發起這項計畫的是農民田懷生，他說，永福社區維持純樸的農耕環境，保留自然淺山生態，最近十多年農村再生計畫，開啟生態保育之路，村民積極推廣生態友善耕作還組成環境巡守隊，在生態專家的協助下，記錄到石虎、白鼻心、大冠鷲等野生動物的生態。
這兩年南投冬季或枯水期常面臨乾旱，不僅農田水源減少，山區更常乾旱，野生動物被迫到山下取水，石虎遭路殺或犬殺事件時有所聞，永福社區居民透過自主發電的太陽光電抽取下游的野溪水資源回送上游蓄積，以維持終年有水，造福野生動物。
農村水保署表示，永福社區在過去一年努力下，陸續獲得多方公益資源挹注，熱心公益民眾捐款、還有荒野保護協會、蘭芯智能公司等，分別在資金、教育、技術提供協助，去年底完成更完善的設置，藉由小型太陽光電來驅動抽水馬達，抽取下游溪水，往上送至乾涸的蓄水池中，為動物們提供源源不絕的水源。
農村水保署組長陳玲岑表示，近年再生能源的設置常與環境生態議題產生衝突，永福社區居民以太陽光電結合生態保育，利用自然資源發展綠能，再回饋當地生態環境，非常難能可貴，也期待未來的農漁村社區能夠逐步發展出多元的能源自主樣貌，為環境加分、農村加值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言