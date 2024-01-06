中寮農民有愛 光電系統提供水源減少石虎路殺、犬殺

近年再生能源設置常與環境生態產生衝突，南投縣中寮鄉永福社區卻利用小型光電抽水馬達，將下游溝渠中的水抽回上游乾涸水池，解決石虎、白鼻心等小動物缺水困境，避免野生動物被迫移動至人口密集的山下取水，減少路殺或犬殺的風險，實現綠能和和生態共存。

最早發起這項計畫的是農民田懷生，他說，永福社區維持純樸的農耕環境，保留自然淺山生態，最近十多年農村再生計畫，開啟生態保育之路，村民積極推廣生態友善耕作還組成環境巡守隊，在生態專家的協助下，記錄到石虎、白鼻心、大冠鷲等野生動物的生態。

這兩年南投冬季或枯水期常面臨乾旱，不僅農田水源減少，山區更常乾旱，野生動物被迫到山下取水，石虎遭路殺或犬殺事件時有所聞，永福社區居民透過自主發電的太陽光電抽取下游的野溪水資源回送上游蓄積，以維持終年有水，造福野生動物。

農村水保署表示，永福社區在過去一年努力下，陸續獲得多方公益資源挹注，熱心公益民眾捐款、還有荒野保護協會、蘭芯智能公司等，分別在資金、教育、技術提供協助，去年底完成更完善的設置，藉由小型太陽光電來驅動抽水馬達，抽取下游溪水，往上送至乾涸的蓄水池中，為動物們提供源源不絕的水源。