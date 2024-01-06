中捷今多重災害演練 模擬異物掉落軌區「鄰軌救援」

台中捷運公司今日凌晨於松竹站辦理多重災害模擬演練，模擬異物掉落軌道，列車及時煞車停車後，因煞車故障無法解除，由另一列車前往執行「鄰軌救援」任務，將旅客安全送回車站疏散。中捷公司表示，由於捷運與台鐵松竹站共站，此次演練啟動共同防災機制，讓災害發生時能相互協助，以達降災效益。

中捷公司指出，此次演練模擬有小型異物掉落松竹站下行軌道區，列車降速巡檢後判斷異物影響行車，於軌道掉落物前煞車停車，因煞車故障無法解除，該列車無法返回車站，因此啟動鄰軌救援作業，由另一列車前往故障車對向軌道相對位置，請旅客換乘此列車回到松竹站進行疏散。

此外，在執行鄰軌救援的同時，又發生異物起火燃燒的狀況，車站人員立即成立自衛消防編組、疏散旅客、通知台鐵松竹站及相關外援單位，啟動局部運轉及公車接駁作業。

中捷公司說，在消防人員撲滅火勢後，警察局捷運警察隊偕同消防人員在站長引導下，進入軌道區巡檢及查看車下狀況，確保軌道區無人員逗留，並針對火災原因進行現場調查，過程中順利驗證軌道區救災、鄰軌救援旅客疏散及軌道區巡檢；在警消單位巡查完畢後，中捷維修人員進行設施設備檢修作業，確認軌道系統皆正常後恢復運轉。