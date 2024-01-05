影／選前白熱化 吳音寧：請站出來發揮公平正義的力量
民進黨立委候選人吳音寧出席在彰化溪湖舉行的造勢晚會，她在致詞時強調，長者獲得照顧，年輕人可以獲得更好的工作機會，孩子可以平安長大，是這座城鄉最大的希望，做為立委應該為公共利益打拼。
吳音寧表示，這次選舉很關鍵，善良的民眾與公平正義的力量請站出來，伸出改變的力量，贏下這次的選舉。
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