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影／選前白熱化 吳音寧：請站出來發揮公平正義的力量

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
民進黨立委候選人吳音寧出席在彰化溪湖舉行的造勢晚會，她強調，這次的選舉很關鍵，善良的人站出來，發揮公平正義的力量。記者黃仲裕／攝影
民進黨立委候選人吳音寧出席在彰化溪湖舉行的造勢晚會，她強調，這次的選舉很關鍵，善良的人站出來，發揮公平正義的力量。記者黃仲裕／攝影

民進黨立委候選人吳音寧出席在彰化溪湖舉行的造勢晚會，她在致詞時強調，長者獲得照顧，年輕人可以獲得更好的工作機會，孩子可以平安長大，是這座城鄉最大的希望，做為立委應該為公共利益打拼。

吳音寧表示，這次選舉很關鍵，善良的民眾與公平正義的力量請站出來，伸出改變的力量，贏下這次的選舉。

吳音寧 2024中彰投立委 2024立委選舉 2024選舉

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