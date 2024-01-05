天冷心臟蹦蹦跳是疾病前兆？南投提供免費心房顫動篩檢
冬季氣溫驟降越加明顯，南投縣僅去年12月腦中風發生49例，心肌梗塞共17例，南投衛生局發現尤其是心血管疾病患者、老年人及慢性病患者，氣溫降低，容易引起血管收縮、血壓上升，會間接引發心房顫動，甚至腦中風， 提醒民眾需留意自身情況，低溫是否感到心臟蹦蹦跳。
南投衛生局局長陳南松表示，前年起在13鄉鎮市衛生所提供免費心房顫動篩檢服務，篩檢出異常個案後，以綠色通道方式讓鄉親能盡速到醫院檢查及治療，迄今已篩檢2萬1877人次，異常個案307人，轉介就醫303人，讓心血管疾病高風險個案能早期診斷早期治療這項可近性的服務也讓民眾很有感 。
鹿谷鄉陳姓阿嬤，有糖尿病、高血壓等慢性疾病，日前至鹿谷鄉衛生所拿取慢性病藥物時，初步篩檢下才得知，原來自己有心房顫動疾病，衛生局長陳南松表示，多數病人的心房顫動是「無症狀的」，部分會感受到心臟不規則跳動，甚至會有快速跳動情形產生，此類情況視為心律不整，然而心房顫動是臨床上最常見的一種心律不整的表現。
南投衛生局指出，近來有位鹿谷鄉的陳姓阿嬤，日前至鹿谷鄉衛生所拿取慢性病藥物時，衛生所內護理師熱情招呼阿嬤進行篩檢，才發現有心房顫動疾病，鹿谷衛生所護理師表示，平日裡陳姓阿嬤皆無症狀出現，向陳姓阿嬤衛教後，陳阿嬤由家屬帶往醫院就醫，目前以藥物控制中。
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