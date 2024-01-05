快訊

鄰居阿嬤每天「念經敲木魚」 他被吵到睡眠不足：報警沒用

Jennie「離開YG心聲」全說了！告別7年公司　首度公開出走原因

不要遺產…想「拋棄繼承」展孝心全給媽媽？律師曝千萬不可：原因有這三個

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耗時18個月拍攝 台中大雅忠義眷村文化全紀錄

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，紀錄片「這個村那些人有些事」昨在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會。圖／忠義里社區提供
台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，紀錄片「這個村那些人有些事」昨在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會。圖／忠義里社區提供

台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，為保留逐漸消逝的眷村文化，紀錄片《這個村那些人有些事》耗時18個月拍攝，透過影像保存多元族群共融相處，邀請外省、閩南、原民及東南亞等居民參與拍攝及口述歷史，分享大時代下的生命故事。

「大台中記事紀錄片計畫」由立委楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢爭取，委由豐盟有線公司特派陳陽元拍攝《這個村那些人有些事》紀錄片，昨晚在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會，任霞川等9位紀錄片主角出席，楊瓊瓔、吳呈賢、忠義里長林義木、忠義社區發展協會理事長劉中平與上百位里民合影留念。

紀錄片主角包括喜好京劇的任霞川夫婦，嫁入外省家庭的排灣族張錦秀，來自湖南的新住民張平均，復興餐廳老闆夫婦孟慶昌、許麗麗，空軍第2代莫綠島，在眷村生活60年的陸軍第2代劉靜娟，眷村老照片收藏家劉素娥、以及在地電影院「中正堂」售票員彭楊永平等。

陳陽元表示，「忠義社區」是個典型的軍眷村落，位於台中大肚山台地，北邊與空軍清泉崗基地相望，南面為陸軍營區。

為台中少數保存完整的大型眷村，與一般眷村最大的不同，在特殊的時代背景下，居民由外省軍民、閩南、原住民、新住民共同組成，是個具體而微的族群融爐。

台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，紀錄片「這個村那些人有些事」昨在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會。圖／忠義里社區提供
台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，紀錄片「這個村那些人有些事」昨在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會。圖／忠義里社區提供
台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，紀錄片「這個村那些人有些事」昨在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會。圖／忠義里社區提供
台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，紀錄片「這個村那些人有些事」昨在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會。圖／忠義里社區提供
台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，紀錄片「這個村那些人有些事」昨在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會。圖／忠義里社區提供
台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，紀錄片「這個村那些人有些事」昨在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會。圖／忠義里社區提供

眷村 紀錄片 楊瓊瓔

延伸閱讀

遭綠營批違反行政中立如詐騙集團 盧秀燕：有遵守規範

中三選區／被謝子涵指4年前帶職參選 楊瓊瓔駁：她要跟市民道歉

獨／星卉隔22年為她掃街拜票 摩托車騎士「停機」合照

忙拜票 候選人楊瓊瓔跟著垃圾車趴趴走

相關新聞

爲返鄉交通順暢 中市選舉、春節期間相關單位禁挖道路

為維護選舉投票通訊網路暢通，及春節連續假期間返鄉旅遊交通順暢與環境品質，台中市建設局表示，1月7日至1月14日及2月5日...

耗時18個月拍攝 台中大雅忠義眷村文化全紀錄

台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，為保留逐漸消逝的眷村文化，紀錄片「這個村那些人有些事」耗時18個月...

1年花開2次的櫻花秘境 鹿谷小半天石馬公園賞櫻設施完工

鹿谷小半天石馬公園是南投年開兩度的櫻花秘境，每年吸引不少遊客人潮，縣長許淑華今天宣示縣府大手筆斥資2千萬元，重新綠美化既...

彰化大口徑水管爆開路面迸裂 自來水公司：試壓免驚

彰化縣員林市莒光路596號至628號之間的路面，今天上午近10點爆裂淹水；自來水公司第十一區管理處表示，這是鳥嘴潭供水彰...

彰化員林路面忽爆裂噴水嚇壞路人 急查原因疑爆管

彰化縣員林市莒光路596號至628號之間的路面，今天上午9點多發生路面爆裂溢水，初步了解是自來水管線施工後，疑因水壓過大...

影／冬天花園最美鬱金香花季開跑 30萬球中社花市陸續綻放

冬天花園最美的鬱金香花季開跑，台中后里中社花市今年準備30萬球鬱金香，現正陸續绽放，今天早上開園就有國內外遊客到園區賞花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。