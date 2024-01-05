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耗時18個月拍攝 台中大雅忠義眷村文化全紀錄
台中市大雅區的忠義社區，是全台少數完整保留的眷村聚落，為保留逐漸消逝的眷村文化，紀錄片《這個村那些人有些事》耗時18個月拍攝，透過影像保存多元族群共融相處，邀請外省、閩南、原民及東南亞等居民參與拍攝及口述歷史，分享大時代下的生命故事。
「大台中記事紀錄片計畫」由立委楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢爭取，委由豐盟有線公司特派陳陽元拍攝《這個村那些人有些事》紀錄片，昨晚在忠義里社區活動中心前廣場舉辦首映會，任霞川等9位紀錄片主角出席，楊瓊瓔、吳呈賢、忠義里長林義木、忠義社區發展協會理事長劉中平與上百位里民合影留念。
紀錄片主角包括喜好京劇的任霞川夫婦，嫁入外省家庭的排灣族張錦秀，來自湖南的新住民張平均，復興餐廳老闆夫婦孟慶昌、許麗麗，空軍第2代莫綠島，在眷村生活60年的陸軍第2代劉靜娟，眷村老照片收藏家劉素娥、以及在地電影院「中正堂」售票員彭楊永平等。
陳陽元表示，「忠義社區」是個典型的軍眷村落，位於台中大肚山台地，北邊與空軍清泉崗基地相望，南面為陸軍營區。
為台中少數保存完整的大型眷村，與一般眷村最大的不同，在特殊的時代背景下，居民由外省軍民、閩南、原住民、新住民共同組成，是個具體而微的族群融爐。
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