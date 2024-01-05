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爲返鄉交通順暢 中市選舉、春節期間相關單位禁挖道路

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市建設局表示，1月7日至1月14日及2月5日至2月24日元宵節期間，禁止於台中市相關道路範圍內辦理挖掘施工。圖/台中市建設局提供
台中市建設局表示，1月7日至1月14日及2月5日至2月24日元宵節期間，禁止於台中市相關道路範圍內辦理挖掘施工。圖/台中市建設局提供

為維護選舉投票通訊網路暢通，及春節連續假期間返鄉旅遊交通順暢與環境品質，台中市建設局表示，1月7日至1月14日及2月5日至2月24日元宵節期間，禁止於台中市相關道路範圍內辦理挖掘施工，請相關單位全力配合，以維公民權益。

建設局長陳大田表示，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉已訂於1月13日舉行投票，建設局為使投票期間通訊網路暢通，配合中央選舉委員會規定，禁止挖掘台中市道路。

另113年農曆春節加上例假日共有長達7天連續長假，預估從春節至元宵節，台中將湧入返鄉與觀光人潮，為確保用路安全、交通順暢及提升春節期間市容環境品質，也依循往例公告禁挖，緊急搶修工程、經許可道路養護刨封作業及孔蓋啟閉除外，請各單位配合。

陳大田說，秉持春節服務不打烊精神，建設局也做好準備服務市民需求，屆時若遇道路施工、挖掘、坑洞、公園及園道維護等相關問題，均可撥打1999及1688（0800-72-1688）等24小時免付費電話，將有專人服務。

春節 元宵節

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