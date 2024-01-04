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1年花開2次的櫻花秘境 鹿谷小半天石馬公園賞櫻設施完工

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
鹿谷小半天石馬公園是南投年開兩度的櫻花秘境，南投縣府斥資2千萬整修賞櫻設施。圖／南投縣政府提供
鹿谷小半天石馬公園是南投年開兩度的櫻花秘境，南投縣府斥資2千萬整修賞櫻設施。圖／南投縣政府提供

鹿谷小半天石馬公園是南投年開兩度的櫻花秘境，每年吸引不少遊客人潮，縣長許淑華今天宣示縣府大手筆斥資2千萬元，重新綠美化既有環境並打造賞櫻步道、櫻花機械傘涼亭、石馬雕刻座椅、觀景平台、親水舞台等嶄新遊憩設施，親自主持完工啟用儀式。

縣長許淑華指出，鹿谷鄉小半天風景區擁有的廣闊孟宗竹林，面積占全台數量一半，是竹業休閒觀光的指標性景點，縣府努力營造鹿谷鄉的觀光聚焦魅力，讓產業能夠永續發展。2007年在石馬公園種植上百棵粉紅河津櫻，更成為觀光新亮點，串連周邊眾多特色景點，如孟宗竹林古戰場，長源圳生態步道、德興瀑布等等，成功串連成旅遊軸線。

位在小半天入口的石馬公園，粉紅櫻花每年二月、九月花開兩次，吸引眾多遊客造訪，成為台灣最佳的賞櫻景點之一，加上鹿谷鄉向來以觀光及茶、竹產業結合為發展主軸，將地方農業與觀光轉型為休閒農業，因而決定設置賞櫻步道、茶席造型棚架平台、觀景平台、藝文廊道、親水平台、戶外櫻花機械傘涼亭等設施。

許淑華並說，石馬公園充滿綠草花卉，環境如詩如畫，共同成就小半天石馬公園賞櫻勝景，今年斥資2千萬元配合公園內的河津櫻景色，增設櫻花造型的遊憩設施，包括、石馬雕刻座椅、親水表演廣場、砌石觀眾席、安全欄杆及引水工程等多項新設施，並搭配投射燈在生態池演出的石馬公園夜櫻水舞秀更是一大特色。

鹿谷小半天石馬公園是南投年開兩度的櫻花秘境，南投縣府斥資2千萬整修賞櫻設施。圖／南投縣政府提供
鹿谷小半天石馬公園是南投年開兩度的櫻花秘境，南投縣府斥資2千萬整修賞櫻設施。圖／南投縣政府提供
鹿谷小半天石馬公園是南投年開兩度的櫻花秘境，南投縣府斥資2千萬整修賞櫻設施。圖／南投縣政府提供
鹿谷小半天石馬公園是南投年開兩度的櫻花秘境，南投縣府斥資2千萬整修賞櫻設施。圖／南投縣政府提供

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