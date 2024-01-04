中橫便道3年5火警 森林護管員化身蜘蛛人垂降滅火

台中市梨山地區是台中市後花園，有豐富蔬果與大自然林相，現正值梅花季、下月櫻花季將登場。經統計，2021至2023年發生5起森林大火，起火處於便道上下邊坡，地勢險峻，森林護管員宛如蜘蛛人，需攀爬、垂降熄滅星星之火，林業保育署台中分署邀集各機關與工程包商，研商防火作為，維護森林安全。

為防範中橫便道附近區域發生森林火災，林業及自然保育署台中分署前天邀集相關單位、施工業商召開「台8線臨37便道防火宣導說明會」，探討山區林火引燃原因，各機關承諾落實施工前、中、後防火教育及防火管理措施，降低森林火災發生機率。

林業保育署台中分署統計，中橫便道自2021年至2023年發生5起森林火災，其中，去年發生2起，分別位於八仙山事業區94林班及95林班，起火點位在便道上、下邊坡，地勢陡峭。

打火過程中，森林護管員需垂降到下邊坡進行地面滅火，宛如蜘蛛人化身，過程相當危險，且中橫便道為往來梨山地區重要道路，現場火煙及落石，容易影響當地交通通行，不可輕忽。

森林常見起火原因，可分為：施工用火不慎及通行車輛亂丟菸蒂，因該區域常有公路邊坡、造林、簡水、步道等工程，曾發生工人修理水管使用噴燈，不慎引發祝融、中橫便道施工人員造成森林火災等。

專家建議，具體防範森林火災五大步驟為：開工前防火宣導、工地設置滅火器材、工地設置宣導提醒標語、施工中不得引火、完工後不留火種。