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台中奇葩建築有新朋友「焦阿巴」？ 市府大解謎

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均洪敬浤／台中即時報導
台中市「文心愛悅」大樓除大型金色大鳥，近日又多了一座黑色雕像，台中市都發局解謎，根據業者送審資料，黑色雕像是「鯤鵬」。記者洪敬浤／攝影
台中市「文心愛悅」大樓除大型金色大鳥，近日又多了一座黑色雕像，台中市都發局解謎，根據業者送審資料，黑色雕像是「鯤鵬」。記者洪敬浤／攝影

台中建案「文心愛悅」去年5月吊臂掉落釀中捷公安事故，建築立面金色大鳥引人矚目，有網友說是「金5雞」，也有說是「金錢豹」姊妹店，近期路口增設新夥伴黑色雕像，網友戲稱「焦阿巴（小鳥乾）」、「暗黑寶可夢」等再掀話題。

台中市都發局解謎，根據業者送審資料，金色大鳥為「大鵬鳥」，共有10隻；黑色雕像是「鯤鵬」，設計概念源自莊子「逍遙遊」。

興富發興建中的社區大樓住宅「文心愛悅」去年五月因頂樓塔吊拆卸過程，砸中台中捷運車廂造成1死8傷，建築基座設計的大金鳥的雕像引起網友熱議，有網友聯想「鳥頭牌」總部、「金錢豹」姊妹店，也有人看成5隻雞，台語「金5雞」諧音「真有錢」，還有人被嚇到，懷疑是拿來擋煞的。

建築師認為30層的高樓，卻用密集的大金鳥呈現，壓迫感大，不是理想設計；有命理師指大金鳥是猛禽「太兇狠」不利風水，網友也認為「大金鳥」太過高調，不符豪宅品味。

「文心愛悅」近期在文心南路、文心南五路街角廣場又多了一件公共藝術，照片被貼到臉書「路上觀察學院」，網友紛紛猜測「焦阿巴」、「暗黑寶可夢」、「小飛象」等。興富發對此保持一貫低調，沒有說明。

台中市都發局表示，根據興富發建設送審資料顯示，公共藝術作品名稱為「念─銳變」，作者為黃牧禾，設計概念為呈現莊子「逍遙遊」意境，創作出鯤鵬；至於金火鳥為建築基座設計，以大鵬鳥作為神獸圖騰象徵追求夢想，依送審圖面資料為10隻，建築立面及公共藝術等均經都市設計審議通過。

中市都發局長李正偉表示，都市設計審議會審查建物造型、色彩、量體、造型等，但無絕對性美學標準，不像建築技術規則，針對建物防火避難，逃生等公共安全項目有一定標準，僅能以原則性規定，提供調整建議。

台中市「文心愛悅」大樓的大型金色大鳥引起熱議，台中市都發局解謎，根據業者送審資料，建築基座的金火鳥為追求夢想的「大鵬鳥」，共有10隻。記者劉柏均／攝影
台中市「文心愛悅」大樓的大型金色大鳥引起熱議，台中市都發局解謎，根據業者送審資料，建築基座的金火鳥為追求夢想的「大鵬鳥」，共有10隻。記者劉柏均／攝影

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