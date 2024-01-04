台中奇葩建築有新朋友「焦阿巴」？ 市府大解謎

台中建案「文心愛悅」去年5月吊臂掉落釀中捷公安事故，建築立面金色大鳥引人矚目，有網友說是「金5雞」，也有說是「金錢豹」姊妹店，近期路口增設新夥伴黑色雕像，網友戲稱「焦阿巴（小鳥乾）」、「暗黑寶可夢」等再掀話題。

台中市都發局解謎，根據業者送審資料，金色大鳥為「大鵬鳥」，共有10隻；黑色雕像是「鯤鵬」，設計概念源自莊子「逍遙遊」。

興富發興建中的社區大樓住宅「文心愛悅」去年五月因頂樓塔吊拆卸過程，砸中台中捷運車廂造成1死8傷，建築基座設計的大金鳥的雕像引起網友熱議，有網友聯想「鳥頭牌」總部、「金錢豹」姊妹店，也有人看成5隻雞，台語「金5雞」諧音「真有錢」，還有人被嚇到，懷疑是拿來擋煞的。

有建築師認為30層的高樓，卻用密集的大金鳥呈現，壓迫感大，不是理想設計；有命理師指大金鳥是猛禽「太兇狠」不利風水，網友也認為「大金鳥」太過高調，不符豪宅品味。

「文心愛悅」近期在文心南路、文心南五路街角廣場又多了一件公共藝術，照片被貼到臉書「路上觀察學院」，網友紛紛猜測「焦阿巴」、「暗黑寶可夢」、「小飛象」等。興富發對此保持一貫低調，沒有說明。

台中市都發局表示，根據興富發建設送審資料顯示，公共藝術作品名稱為「念─銳變」，作者為黃牧禾，設計概念為呈現莊子「逍遙遊」意境，創作出鯤鵬；至於金火鳥為建築基座設計，以大鵬鳥作為神獸圖騰象徵追求夢想，依送審圖面資料為10隻，建築立面及公共藝術等均經都市設計審議通過。