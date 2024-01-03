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台74線新設工程疑挖破管線 水柱噴濺1層樓高

中央社／ 台中3日電

台74線快速道路北屯路段新設交流道工程，今天下午疑因廠商施工不慎挖破自來水管線排氣閥，造成水柱噴濺達1層樓高，台水公司獲報後已派員到場搶修，並進行緊急供水調配作業。

交通部高速公路局第二新建工程分局，目前正進行台74線快速道路銜接國道1號新設交流道工程。今天下午3時多，有民眾發現台74線西向14.5公里處下方工程區域，突然有水柱噴濺約1層樓高，疑因工程機具挖斷自來水管線，路面也因此有大量積水。

台灣自來水公司第四區管理處表示，經查案發地點為北屯區環中東路與同榮東路，臨近台74線匝道口的排氣閥遭挖損而造成漏水

台水公司指出，因高公局施作路面作業，誤損排氣閥導致漏水，經高公局通報後，已派員抵達現場進行緊急供水調配作業，並調度搶修工班前往搶修。

高公局 漏水 高速公路

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