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影／中市第二輛太陽能行動圖書車啟用 減法設計傳達閱讀力量

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市第2部太陽能行動圖書車今在翁子國小亮相，黃色車底配上紅色方格顏色，這輛行動圖書車，即日起將到豐原、大雅、潭子、神岡、后里區學校巡迴。記者林佩均／攝影
台中市第2部太陽能行動圖書車今在翁子國小亮相，黃色車底配上紅色方格顏色，這輛行動圖書車，即日起將到豐原、大雅、潭子、神岡、后里區學校巡迴。記者林佩均／攝影

台中市第2部太陽能行動圖書車今在翁子國小亮相，黃色車底配上紅色方格顏色，身為豐原人的設計師鄒駿昇分享，早期豐原水源豐碩、稻米優良，車體黃色象徵結實纍纍豐碩稻米、紅色為活力與糕餅象徵，以減法設計方塊圖騰，透過閱讀開啟孩子視野。這輛行動圖書車，即日起將到豐原、大雅、潭子、神岡、后里區學校巡迴。

今天上午，翁子國小舉辦太陽能行動圖書車亮相活動，台中市副市長黃國榮表示，這是市府第2輛太陽能行動圖書車，感謝財團法人台中市文英基金會捐贈，黃旅居各國，稱讚台灣人相當有愛心，行善捐贈造福學子。

這次邀請國際獲獎無數藝術家鄒駿昇替太陽能行動圖書車車身設計，鄒本身是豐原人，這是第三次幫台中市府做設計，「就像是家中有事回家做，心情相當踏實」，尤其女兒出世，從學校的圖書車借書回家相當開心，讓他對行動圖書車更加有感。

鄒駿昇分享，做書車與建築都會被民眾看到，由於台灣道路周圍已有許多標的，這次他採減法設計，不要加太多糖分，傳達早期豐原稻穗飽滿的黃與充滿活力的紅色，也象徵糕餅之鄉，車上的紅方塊就像透過閱讀看出去的一道窗，開啟想像之窗。

這次基金會捐贈1020萬元，包含圖書館書籍、電子資源與添購行動圖書車，未來這輛書車將駛入豐原、大雅、潭子、神岡、后里區的學校，讓學生借閱書籍更加便利。

台中市第2部太陽能行動圖書車今在翁子國小亮相，黃色車底配上紅色方格顏色，這輛行動圖書車，即日起將到豐原、大雅、潭子、神岡、后里區學校巡迴。記者林佩均／攝影
台中市第2部太陽能行動圖書車今在翁子國小亮相，黃色車底配上紅色方格顏色，這輛行動圖書車，即日起將到豐原、大雅、潭子、神岡、后里區學校巡迴。記者林佩均／攝影
台中市第2部太陽能行動圖書車今在翁子國小亮相，黃色車底配上紅色方格顏色，這輛行動圖書車，即日起將到豐原、大雅、潭子、神岡、后里區學校巡迴。記者林佩均／攝影
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台中市第2部太陽能行動圖書車今在翁子國小亮相，黃色車底配上紅色方格顏色，這輛行動圖書車，即日起將到豐原、大雅、潭子、神岡、后里區學校巡迴。記者林佩均／攝影
台中市第2部太陽能行動圖書車今在翁子國小亮相，黃色車底配上紅色方格顏色，這輛行動圖書車，即日起將到豐原、大雅、潭子、神岡、后里區學校巡迴。記者林佩均／攝影

設計師 台中市 后里

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