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豪大雨洪水常溢道路阻人車 台中神岡區舊版橋3月動工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市神岡區社南街5巷與大富路156巷道路銜接處，跨越港尾仔溪員寶庄圳支線的橋梁，橋樑老舊且樑底過低。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市神岡區社南街5巷與大富路156巷道路銜接處，跨越港尾仔溪員寶庄圳支線的橋梁，橋樑老舊且樑底過低。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市神岡區社南街5巷與大富路156巷道路銜接處，跨越港尾仔溪員寶庄圳支線的橋梁，因橋樑老舊且樑底過低，豪大雨洪水常溢道路，人車無法通行。立委楊瓊瓔今與相關單位會勘，中市建設局拍定，預計3月進場施工，6月底前完工。

神岡區三角里大富路156巷通往社南里社南街5巷，跨越員寶庄圳支線無名版橋，為三角里、社南里民眾通行的重要橋樑，已有10多年歷史。

三角里江炳煌里長指出，近年橋樑路面逐漸下陷，每逢豪大雨，因樑底過低阻水路，造成洪水溢出，影響車輛通行安全，橋樑必須提升高度，才能越過堤防，改建勢在必行。

市議員羅永珍表示，這座橋使用頻繁，居民經過都很擔心會出現安全問題，重新改建，讓原本是一線道的狹窄橋面，變成2線道可以會車，此道路是三角里及社南里當地居民上班上課的要道，未來改建完工後，民眾能安心出門、平安回家。

建設局指出，規劃橋梁改建及周邊護岸整修約為250萬元，因施工需要配合農水署斷水及考量農曆春節交通問題，預計3月進場施工，6月底前完工。

楊瓊瓔表示，橋梁重建包括路幅拓寬、護岸整修以及護欄工程，橋梁改建完成後，將提高通水斷面，抬高引道路堤，大幅改善該地區防洪標準，由原先2年重現期提高至10年重現期，有效降低淹水風險。

台中市神岡區社南街5巷與大富路156巷道路銜接處，跨越港尾仔溪員寶庄圳支線的橋梁，橋樑老舊且樑底過低。立委楊瓊瓔今與相關單位會勘，拍定3月進場施工，6月底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
台中市神岡區社南街5巷與大富路156巷道路銜接處，跨越港尾仔溪員寶庄圳支線的橋梁，橋樑老舊且樑底過低。立委楊瓊瓔今與相關單位會勘，拍定3月進場施工，6月底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 洪水 台中市 淹水

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