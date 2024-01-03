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中竂偏鄉醫療不足 南基院長張尚文每月一次回家鄉開診

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
神經外科專科醫師張尚文是「中寮囝仔」！去年接下南投基督教醫院院長後，決心回鄉服務。記者黑中亮／攝影
神經外科專科醫師張尚文是「中寮囝仔」！去年接下南投基督教醫院院長後，決心回鄉服務。記者黑中亮／攝影

神經外科專科醫師張尚文是「中寮囝仔」！去年接下南投基督教醫院院長後，決心回鄉服務，今天起每月第一周的周三上午在中寮鄉衛生局增設神經外科門診，為有嚴重下背痛，或椎間盤突出、壓迫性骨折、脊椎滑脫的老人家進行診治服務，甚至一位90多歲的老人也前來就診。

南基院長張尚文表示，接任南投基督教醫院院長以來，本著自己就是中寮永福村的子弟，70多歲的父母仍住在中寮，決定回到人親土親的故鄉回饋鄉里，雖然自己在彰基服務多年，主攻神經外科各式疑難雜症，但考量中寮鄉是一個65歲以上人口比率24%的超高齡社會，鄉民長年務農，常常等到跛行、脚麻、甚至尿失禁才發現出現問題。

張尚文指出，很多鄉親發現自己不當姿勢，已經嚴重椎間盤突出、壓迫性骨折或脊椎滑脫，而年輕人出外打拚，家鄉老人家常對開刀的保守觀念，無法得到充分的治療，很多老人家因此選擇依賴止痛劑或來路不明的藥物，導致肝腎功能不可逆的傷害，更錯失了治療黃金期。

做為中竂子弟，張尚文決定接受衛生所的邀請，每月第一個星期三上午回到家鄉開診，讓老人家親不必舟車勞頓，就能享受到院長級的專業服務，若遇到病情較重的患者，將立即安排轉診回到南投基督教醫院，給予進一步的診治或是開刀處置。

張尚文強調， 南投基督教醫院不只是南投地區的重要醫療服務提供者，也做為區域醫院的觸角，深入偏遠地區的醫療工作，元旦起水里急診救護站加入地方醫療服務外，並會推動信義鄉的各項防疫及保健工作，未來南基新醫院將於今年開始動工，預計2028年完工，更積極配合南投醫療發展。

神經外科專科醫師張尚文是「中寮囝仔」！去年接下南投基督教醫院院長後，決心回鄉服務。記者黑中亮／攝影
神經外科專科醫師張尚文是「中寮囝仔」！去年接下南投基督教醫院院長後，決心回鄉服務。記者黑中亮／攝影

南投 衛生所 醫師

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