南投草屯蘿蔔田20日免費拔 公所呼籲記得自備容器及採摘工具

南投草屯有「南投米倉」之稱，但入冬收稻後休耕，農民種花或其他作物養地，公所與農民合作在5處田地種蘿蔔，20日將舉辦親子趣味賽，並開放民眾免費拔蘿蔔，下田體驗農家樂；但公所提醒，記得自備容器及採摘工具，現場不提供。

草屯鎮公所指出，當地種植水稻上千公頃，居全縣之冠，是縣內最重要的稻米生產區，而當每年2期稻作收穫後，農民多會種植油菜花、波斯菊等綠肥植物養地，讓土壤更肥沃，也因正值農閒時期，農地利用可能性大，近年與農民合作種蘿蔔。

而今年公所與農民合作在鎮內御史里登輝路588號、中投公路下青青錦鯉對面、加老里墩煌路四段一巷115號、復興里復興路186之29號、敦和里成功路一段慧音巷107號等附近農田種植蘿蔔，於本月20日舉辦「來『趣』拔蘿蔔」活動。

公所表示，中投公路下青青錦鯉對面農田為親子拔蘿蔔趣味競賽的場地，開放線上報名300組及現場報名100組的隊伍下田採摘，預計活動當天上午8時30分登場，最重前10名，除了能把蘿蔔帶回家，還能獲得精美獎品或草屯農特產品。

此外，御史里、加老里、復興里、敦和里等4處農田區域為自行採摘區，將於活動當天上午8時起開放給一般民眾下田拔蘿蔔，毋須事先報名，但要記得自備採摘工具，以及塑膠袋、水桶等容器，現場不提供，同時嚴正呼籲民眾勿提前偷採。