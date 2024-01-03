勞動部啟動僱用安定措施 中彰投分署推申辦一條龍

勞動部啟動「僱用安定措施」提供薪資差額補貼，勞動力發展署中彰投分署今天表示，推出「僱安申辦一條龍」及「僱安宅配通」服務，協助實施減班休息的事業單位完成申請。

勞動部自民國113年1月1日啟動「僱用安定措施」，提供薪資差額補貼，協助受景氣影響而實施減班休息（無薪休假）的事業單位維持營運，使勞工穩定就業；補助金額是按「勞工實施減班休息日前1至3個月的平均月投保薪資」與「實施減班休息後實際協議薪資」差額的50%按月發給，每人每月最高可領新台幣9200元。

勞動部勞動力發展署中彰投分署指出，這次適用對象包含製造業為主的7大業別，中部地區是台灣製造業重鎮，因農曆年關將近，為協助實施減班休息的事業單位及員工安心過好年，特別推出「僱安申辦一條龍」及「僱安宅配通」等貼心服務，讓符合資格的事業單位快速掌握申請重點並順利完成申請。

中彰投分署表示，中部地區去年底實施減班休息的產業以「其他運輸工具及其零件製造業」、「電子零組件製造業」、「機械設備製造業」為主，為此推出2大貼心服務。

包括由專人提供「僱安申辦一條龍」服務，主動聯繫目前尚在實施減班休息的事業單位，即時提供僱用安定措施的薪資差額補貼及充電再出發計畫的訓練補助等相關資訊，給予最符合需求的後續協助；還有「僱安宅配通」服務，針對申請案除可採線上或郵寄申辦外，亦可提供進場說明及收件服務，透過1對1輔導，現場協助完成補助申請。

至於未符合這次適用行業的僱主及員工，中彰投分署指出，也可運用「充電再出發訓練計畫」，持續發展個人所需技能，並申請訓練津貼補助，每月最高100小時、企業辦訓最高補助190萬元。