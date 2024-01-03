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藝術家黃琯予在小麵攤辦畫展 將送100碗免費越南河粉

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
來自南投的療癒系畫家黃琯予，日前榮獲韓國文化藝術研究會頒發西洋畫大獎，黃琯予返台後，將於1月6日在台中的越南餐廳舉辦畫展，讓畫作更貼近民眾。圖／黃琯予提供
來自南投的療癒系畫家黃琯予，日前榮獲韓國文化藝術研究會頒發西洋畫大獎，黃琯予返台後，將於1月6日在台中的越南餐廳舉辦畫展，讓畫作更貼近民眾。圖／黃琯予提供

來自南投的療癒系畫家黃琯予，日前榮獲韓國文化藝術研究會頒發西洋畫大獎，且獎狀上的國名註明「中華民國」，令黃琯予感到光榮且開心。黃琯予返台後，將於1月6日在台中的越南餐廳舉辦畫展，讓畫作更貼近民眾，當天並送出100碗越南河粉，讓前100名到場民眾可以免費品嘗。

出生於南投埔里的黃琯予，從小跟著父親學習繪畫，以取材動物、植物、大自然為作畫素材，將所見所聞化為畫作，畫風自成一型，有療癒系畫家稱號。

黃琯予日前榮獲韓國文化藝術研究會頒發西洋畫大獎，為了慶祝她在韓國得獎，返回台灣後，將把部分畫作，布置在台中市科博館附近的美蘭越南料理餐廳，讓前來用餐的民眾可以一邊享受異國美食，一邊欣賞畫作。

黃琯予表示，會選擇在越南餐廳舉辦庶民畫展，是為了更貼近民眾，讓更多民眾前來欣賞她的畫作，1月6日當天，前100名到場民眾，可以免費品嘗餐廳的越南河粉美食，希望能夠帶動台灣跟越南之間飲食文化的交流，也帶動繪畫藝術的國際氛圍跟視野。

療癒系畫家黃琯予將於1月6日在台中的越南餐廳舉辦畫展，讓畫作更貼近民眾，當天並送出100碗越南河粉，讓前100名到場民眾可以免費品嘗。記者余采瀅／攝影
療癒系畫家黃琯予將於1月6日在台中的越南餐廳舉辦畫展，讓畫作更貼近民眾，當天並送出100碗越南河粉，讓前100名到場民眾可以免費品嘗。記者余采瀅／攝影

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