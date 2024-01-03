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彰化推數位幸福餐券 可跨縣市兌換

聯合報／ 記者林敬家余采瀅／連線報導
彰化縣府在寒、暑假提供弱勢生推動「數位化幸福餐券」，超商與超市業者提供多元餐點選擇。記者林敬家／攝影
彰化縣府在寒、暑假提供弱勢生推動「數位化幸福餐券」，超商與超市業者提供多元餐點選擇。記者林敬家／攝影

彰化縣政府照顧弱勢學生，寒暑假期間提供安心餐券，可免費到超商超市或指定小吃店兌換午餐。縣長王惠美說，為方便學童領餐，改為數位化餐券，只要持數位學生證，即可到超商、超市兌換，若假期到外縣市親戚家，還可跨縣市兌換餐點，預計1.2萬人受惠。

台中市去年10月已推動數位安心餐券，高中以下弱勢學生持數位學生證，可到5大超商兌換餐點，同樣可以跨縣市領餐，預計2.2萬名學生受惠。教育局長蔣偉民說，過去每年印製390萬分安心餐券，改為數位化後，可節省紙張，也能提升發放與兌換效率。

彰化縣每年編列5575萬元，推動「幸福餐券」政策，補助弱勢國小學童每餐55元、國中每餐60元。

王惠美表示，為讓學生方便領餐及節能減碳，去年起與電子票證公司合作，推動數位化幸福餐券，學生只要持彰化縣數位學生證，即可到5大超商、超市就可兌領餐點，在非六都縣市是率先實施。

縣府表示，今年起，數位餐券推廣到全縣212所國中、小，全數學校都加入縣府幸福餐券的聯合招標，與縣府簽約可兌換數位餐券包含統一、全家、萊爾富、OK便利商店與台灣楓康超市，這5家超商、超市遍布社區，學生領餐更便利。

縣府昨天發表時，業者推出各款匯套餐，憑餐券券可兌換到62至72元餐點，包括飯盒、麵類、麵包、壽司及油飯等，選擇相當多。

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