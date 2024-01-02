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綠營要角勤跑台中拚選情 盧秀燕：「兩串蕉」無助選情

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今獻出自己在台中首次車掃，陪國民黨立委候選人廖偉翔繞行南屯區，車隊沿途高喊「肯定盧秀燕、票投廖偉翔」。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今獻出自己在台中首次車掃，陪國民黨立委候選人廖偉翔繞行南屯區，車隊沿途高喊「肯定盧秀燕、票投廖偉翔」。記者劉柏均／攝影

選戰倒數11天，「決戰中台灣」成各陣營勝選關鍵，勤跑台中站台，拉抬選情。「媽媽市長」台中市長盧秀燕今首次車掃，陪同國民黨立委候選人廖偉翔車掃拜票。盧說，民進黨在中部沒把握，跑這麼多趟，卻連一條中捷藍線都無法答應，「兩串蕉」雙手空空、無助選情，高雄市長陳其邁到台中也無能為力，希望陳在台中多消費。

盧秀燕說，民進黨在中部沒把握，所以包含蔡英文總統、副總統賴清德等綠營要角，川流不息到台中拜票，但選民希望他們帶來實質建設與補助，來這麼多趟，連一條中捷藍線都無法答應，多次來都是「兩串蕉」，雙手空空，中部民眾怎麼會感激呢？所以國會議員選舉，中部幾縣市藍營都相對樂觀。

針對「暖男市長」高雄市長陳其邁今到台中輔選，盧秀燕表示，他只是眾多來的人之一，正副總統、行政院長都無法核定中捷的話，我想陳市長更無能為力，不會特別有什麼話想對陳說，但希望他來台中多消費。

盧秀燕今獻出自己在台中首次車掃，陪廖偉翔繞行南屯區，市議員朱暖英、劉士州也現身力挺，車隊沿途高喊「肯定盧秀燕、票投廖偉翔」，更有民眾從車陣中伸出手比「讚」，為廖加油打氣。民進黨立委候選人張廖萬堅今也分別在西屯、南屯車隊掃街、拜票，傍晚更站路口，為選情做最後衝刺。

盧說，她下午特別請假，專門陪廖偉翔，即便有機會，還是要非常謙虛認真，拜託西南屯好朋友們，支持會顧台中、幫台中爭取建設、促進中捷藍線能核定的廖偉翔，「還是不能掉以輕心，要繼續努力」。

廖偉翔說，對這次選情非常有信心，從參選初期差距非常大，到現在有非常多人跟他說，對手內參民調在誤差範圍內，所以他想選情五五波，是大家對政黨輪替抱有非常高的期待，所以他相信會持續努力，一定會衝破。

盧秀燕提到，這次是他們三次總統大選以來，最接近勝利的一次，中部地區剛好南北交匯之處，地方選情非常緊繃，要努力爭取勝利；台中立委部分，現在台中8席中只有2席，成績不理想，但從這次名單看起來，很多民眾寄望國民黨立委候選人，這部分比較樂觀，總統五五波非常緊張，要繼續努力。

台中市長盧秀燕今獻出自己在台中首次車掃，陪國民黨立委候選人廖偉翔繞行南屯區，記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今獻出自己在台中首次車掃，陪國民黨立委候選人廖偉翔繞行南屯區，記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今獻出自己在台中首次車掃，陪國民黨立委候選人廖偉翔繞行南屯區，車隊沿途高喊「肯定盧秀燕、票投廖偉翔」，更有民眾從車陣中伸出手比「讚」，為廖加油打氣。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今獻出自己在台中首次車掃，陪國民黨立委候選人廖偉翔繞行南屯區，車隊沿途高喊「肯定盧秀燕、票投廖偉翔」，更有民眾從車陣中伸出手比「讚」，為廖加油打氣。記者劉柏均／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 廖偉翔 盧秀燕

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