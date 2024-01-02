彰化員林百果山3座全新溜滑梯亮相 依然很刺激

彰化縣員林市百果山風景區內原有全國最長的磨石子溜滑梯，因不符合現行遊具法規，交通部觀光署參山國家風景區管理處去年拆除重建，進行園區遊具優化工程已完工，3座全新溜滑梯亮相，最長的溜滑梯溜起來依舊刺激，預計將在一月中旬開放啟用。

員林市百果山風景區早年是中部地區重要遊憩區，曾有全國最長的磨石子溜滑梯也是百果山地標，但因溜滑梯的安全規範已不符合現行遊具法規，去年參山處與員林市公所、民代、里長及民眾舉行說明會，最後決議拆除。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷表示，在立委陳素月關心下，2019年與參山處會勘沒落已久的百果山遊憩區後，參山處共投入近4500萬元分二期進行改善，第一期於2022年陸續完成水源地停車場、觀光遊憩設施及環境整建及員林神社歷史建築物修復等工程，第二期工程「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」，斥資2350萬元進行百果山遊戲設施優化，包括原址重建3座全新溜滑梯。

二期工程近日已竣工完成驗收，今天由曹忠猷、陳素月、員林市長游振雄主持竣工謝土儀式，與會者還有縣議員張欣倩、曹嘉豪、凃俊任等人與會，並參觀新設施。

曹忠猷說，第二期改善工程在遊戲區設長達近26公尺的管狀特色溜滑梯，還有2座10公尺磨石子材質溜滑梯，及設置全國第一座2.5公尺高的台灣觀光大使喔熊組長，將成為拍照打卡重要地標，另外還有攀爬網、彈跳床、跳樁、攀岩、遊戲土丘等多元遊憩設施，提供大家豐富的遊戲體驗。

陳素月表示，百果山遊憩區是在地大家很美麗的記憶，但有段時間逐漸沒落，所以這幾年向中央爭取經費，也興建全新符合法規的遊具，對於遊憩區有些細節還需改進，她也會持續監督和要求改善。