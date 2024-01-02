聽新聞
test
0:00 / 0:00
年年轟動！彰化芬園農會免費拔蘿蔔 1月6日民眾蓄勢待發
彰化是農業大縣，每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣芬園鄉更進一步種植蘿蔔，開放民眾免費採，每年都相當轟動，彰化縣芬園鄉農會將在1月6日舉辦親子拔蘿蔔活動，近1公頃約3萬顆蘿蔔免費開拔。
芬園鄉農會去年拔蘿蔔活動吸引數千位民眾參加，近日民眾頻頻詢問今年拔蘿蔔活動何時舉辦？芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，二期稻作收割後，距離下一次下苗還有一段時間，農會與農民合作，利用這段時間撒下種籽，種植白玉蘿蔔，今年免費拔蘿蔔活動將在6日上午9點舉行，地點在芬園鄉彰南路1段818號旁農地，參加民眾自備袋子工具。
每年拔蘿蔔現場人山人海，常是全家總動員，往往活動開始不到1小時，整區田地的蘿蔔就被拔光光，黃翊愷表示，民眾相當踴躍，尤其近來物價上漲，大家好康道相報，但也都不敢太高調，避免拔不到蘿蔔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言