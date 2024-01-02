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年年轟動！彰化芬園農會免費拔蘿蔔 1月6日民眾蓄勢待發　

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芬園鄉農會農民合作種植蘿蔔，開放民眾免費採，每年人潮都相當多。圖／民眾提供
彰化芬園鄉農會農民合作種植蘿蔔，開放民眾免費採，每年人潮都相當多。圖／民眾提供

彰化是農業大縣，每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣芬園鄉更進一步種植蘿蔔，開放民眾免費採，每年都相當轟動，彰化縣芬園鄉農會將在1月6日舉辦親子拔蘿蔔活動，近1公頃約3萬顆蘿蔔免費開拔。

芬園鄉農會去年拔蘿蔔活動吸引數千位民眾參加，近日民眾頻頻詢問今年拔蘿蔔活動何時舉辦？芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，二期稻作收割後，距離下一次下苗還有一段時間，農會與農民合作，利用這段時間撒下種籽，種植白玉蘿蔔，今年免費拔蘿蔔活動將在6日上午9點舉行，地點在芬園鄉彰南路1段818號旁農地，參加民眾自備袋子工具。

每年拔蘿蔔現場人山人海，常是全家總動員，往往活動開始不到1小時，整區田地的蘿蔔就被拔光光，黃翊愷表示，民眾相當踴躍，尤其近來物價上漲，大家好康道相報，但也都不敢太高調，避免拔不到蘿蔔。

農會 二期稻作 彰化 農地

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