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錄影監視亂丟垃圾有圖有真相 彰化這鎮開罰件件成功

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮有24支機動錄影機對髒亂點全天候錄影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮有24支機動錄影機對髒亂點全天候錄影。記者簡慧珍／攝影

彰化縣部分鄉鎮苦於難以消除髒亂點，溪湖鎮公所去年增加兩倍移動式錄影監視器，在民眾「屢勸不聽」亂丟垃圾包的地點裝置，罰單附照片寄給亂丟垃圾者，「有圖有真相」迄今沒申訴免罰成功，全年收到52筆、6萬多元罰款，金額不多但已收到遏制效果。

溪湖鎮公所去年春節公告停收垃圾日期，未料還沒到清運日期，鎮公所、鎮代會廣場外空地冒出垃圾山，引起鎮公所和鎮民代表在臉書打筆仗，有失和氣，鎮公所決定針對容易被亂丟垃圾且樹立公告牌，甚至清潔隊員到場勸誡都效果不彰的地點加裝移動式錄影監視器。

溪湖鎮清潔隊今天表示，去年初全鎮8支移動式錄影監視器，到12月底已增加24支，鏡頭有追蹤功能，民眾騎機車或開車到非鎮公所指定集中清運點丟垃圾，鏡頭會跟著車輛行進方向移動拍下丟垃圾過程，事後清潔隊過濾畫面以車追人開罰，依廢棄物清理法每張罰款1200元。

溪湖鎮清潔隊指出，罰單照片「有圖有真相」，民眾有1個月申訴期，為亂丟垃圾行為辯白，不過去年申訴案件都沒過關，因為鏡頭清晰錄下人像、車號、垃圾包，亂丟垃圾者無從反駁，去年初到今天，鎮公所收到52筆、6萬2400元罰款，總數不多但民眾口耳相傳，已收到嚇阻亂丟垃圾行為。

彰化縣環保局也布點設置移動式錄影監視器，多在國道交流道的進出道路，針對亂丟菸蒂、吐檳榔汁和吐痰等行為開罰，據了解，以彰化市處罰件數最多，其次是員林市和北斗鎮，鄉鎮市的移動錄影監視開罰案，溪湖鎮成長效率最高。

監視器 罰款

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