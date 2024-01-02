時機敏感…彰化縣議會加開臨時會到大選前 審16案墊付案

彰化縣議會第20屆第六次臨時會原本在去年12月22日才閉會，彰化縣議會議長謝典林因重大政務召集縣議員今天起到總統與立委選舉日前一天也就是1月12日再度開臨時會，今天議案報告，縣府共提出16案墊付案；謝典林今雖到議會但沒有出席臨時會，由副議長許原龍主持。

縣府提案的議案內容包括交通部核定補助辦理「彰化縣大眾捷運系統和美線暨彰化環線可行性研究」、教育部核定補助彰化縣大西國小等11校辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」、農業部核定補助辦理112年度「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施禽舍改建升級計畫」等補助款的墊付案。

對於議會在年底甚至選前加開臨時會，因時機敏感，不少議員都覺得相當罕見，不過今仍有多人對縣政提出質詢，縣議員吳韋達針對消防人力詢問彰化縣政府是否落實消防改革、補足消防人力。吳韋達說，彰化縣各分隊勤務量能不均，彰化市兩個分隊服務人口比1比3539，而鹿港鎮兩個分隊服務人口比1比2439，區域不平衡外，也都遠超過2019年行政院的「充實消防人力推動計畫」的目標服務人口比1比1300。

彰化縣消防局長施順仁表示，消防人力是滾動式檢討，今年消防局增加6000萬人事費用，彰化消防人力充實計畫，獲得全國第三名的肯定，近年消防人力不斷充實，但考慮到消防員招生不足問題，無法完全填補人力缺口。