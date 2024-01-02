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南投市擴增120處監視器 朝擴大全市監控垃圾亂丟、交通事故邁進
為讓生活環境更安全整潔，南投市公所去年中旬追加預算擴增監視器設備，並年底前完成設置，順利趕在今年之始啟用。南投市長張嘉哲表示，監視器將全天候監控垃圾亂丟、交通事故等，其任內更將年增120支監視器持續擴大監控範圍。
公所指出，過去市內監視器範圍不夠廣泛，部分路口、巷道等因畫面死角，遭遇車禍事故或社會案件，難以釐清情況，影響警方偵辦進度；也常有民眾反映，自家門外或路旁遭棄置垃圾，也因無監視器，無法揪出丟棄者開罰，只能自行收拾。
南投市長張嘉哲上任著手規畫擴增監視設備，經向市民代表、里長、警方、學校等單位徵詢研議，擇定120處裝設監視器，並於去年中旬追加預算並發包，而這120支監視器已在去年底前完成設置，順利趕在2024年正式啟用。
公所表示，全新擴增的監視系統將由公所統一管理，採每日24小時全天候錄影，可用來監控垃圾亂丟、交通事故等情事，若民眾有需要調閱相關畫面，可先向該區域轄管派出所報案提出申請，由警方評估調閱需求，再呈報公所提供相關畫面。
未來監視設備若出現損壞、停錄等狀況，該系統將會發送相關訊息給工程維護人員，第一時間通知了解故障狀況並維修，可望有效縮短因故障中斷錄影的時間。
南投市長張嘉哲則說，透過擴增監視設備讓市民感受安全，而今年啟用的120處是第一年擴增，未來他任內每年都會編列預算，希望每年至少新增120處，持續擴大監控範圍，直到全市監視系統完善，民眾有需求也能向民代提出裝設點建議。
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