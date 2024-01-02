快訊

果粉失望…2024年蘋果不會有這些Apple產品 它有2年半沒出了

明起開賣、這只必收！星巴克30款龍年新品搶先看

台灣寶可夢中心平日「免排隊」規則又改！網轟入店要抽券、寶可夢缺貨只剩它「填滿整個貨架」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超誇張 ！台中茄芷袋要價500元「秒殺」網友敲碗下一場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市龍井區農會舉辦「跟著節氣走」拔蘿蔔活動今天上午9時開放線上報名，報名費500元（含茄芷袋1個），獎品物超所值，限額50組，立即秒殺。圖／龍井區農會提供
台中市龍井區農會舉辦「跟著節氣走」拔蘿蔔活動今天上午9時開放線上報名，報名費500元（含茄芷袋1個），獎品物超所值，限額50組，立即秒殺。圖／龍井區農會提供

台中市龍井區農會1月27日舉辦的「跟著節氣走」農田體驗活動拔蘿蔔今天上午9時開放線上報名，報名費500元（含茄芷袋1個），獎品物超所值，限額50組，立即秒殺，網友敲碗下一場。龍井區農會說明，由於農田體驗活動受限場地都有限額，下一場是2月底的採番茄，含小一號的茄芷袋1個，以及豐富獎品，另外每月舉辦的書香農樂限額活動也是秒殺，報名費100元（借書抵報名費），線上報名時間都會在官網公布。

龍井區農會說，「跟著節氣走」拔蘿蔔報名費每組500元，每組限4人以內，預計50組，額滿為止。報名送茄芷袋1個（承重8公斤、蘿蔔以裝滿茄芷袋為主），另有麵食2分、關東煮2分、蘿蔔糕1分（約900公克）、手作DIY1分，以及識食好農館折價券50元（限當日兌換）。

龍井區農會指出，農會在茄投市集圖書室（龍井國小對面）每月舉辦的「圖書館加農會」書香農樂活動，本月6日「綠手作」植物敲拓體驗，費用為每人100元，送束口袋1個人（借書抵報名費），已報名額滿，2月場為2月24日上午9時到下午2時的「搖滾元宵加繪本分享」，3月場為3月2日9時至11時「烘焙體驗＋繪本分享」，費用都是每人100元（借書抵報名費），都會開放線上報名。

農會 節氣 台中市

延伸閱讀

台東共享單車要來了 2年將設52處站點

跨年致詞誰最省話？盧秀燕去年10字祝福刷新紀錄 今晚眾人敲碗

台灣也有了！好市多開賣真人版瑪利歐賽車 比加拿大便宜近4千元

把小貓放進影印機「4份影本從洞口送出」療癒畫面網敲碗：老闆我要印100隻！

相關新聞

建築物價一年漲25% 彰化溪湖鎮長照社福大樓趕農曆春節前發包

物價漲個不停，彰化縣溪湖鎮長照社福大樓去年初規畫經費2億870萬元，去年底同案建築成本已2億5794萬元，大樓目前進入細...

南投市擴增120處監視器 朝擴大全市監控垃圾亂丟、交通事故邁進

為讓生活環境更安全整潔，南投市公所去年中旬追加預算擴增監視器設備，並年底前完成設置，順利趕在今年之始啟用。南投市長張嘉哲...

花生、米穀類製品易遭黴菌入侵 南投抽檢驗出2家不合格

花生製品、米、穀類等產品，於高溫又潮濕的環境下易遭黴菌入侵而污染產生毒素，南投衛生局日前抽驗縣內32家超市、賣場及零售業...

超誇張 ！台中茄芷袋要價500元「秒殺」網友敲碗下一場

台中市龍井區農會1月27日舉辦的「跟著節氣走」農田體驗活動拔蘿蔔今天上午9時開放線上報名，報名費500元（含茄芷袋1個）...

元旦上路 南投禁用一次性塑料杯

南投縣元旦新制上路，縣府表示，今年起各飲料店、超商與速食店，禁用一次性塑膠飲料杯，昨稽查3家飲料店都合格；敬老愛心卡搭乘...

多多龍提燈 依節日加碼發送

彰化縣橫跨農曆年的節慶活動「彰化月影燈季」，上月30日點燈時，現場發放造型可愛的「多多龍」充氣小提燈，預定發放2000個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。