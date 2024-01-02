超誇張 ！台中茄芷袋要價500元「秒殺」網友敲碗下一場

台中市龍井區農會1月27日舉辦的「跟著節氣走」農田體驗活動拔蘿蔔今天上午9時開放線上報名，報名費500元（含茄芷袋1個），獎品物超所值，限額50組，立即秒殺，網友敲碗下一場。龍井區農會說明，由於農田體驗活動受限場地都有限額，下一場是2月底的採番茄，含小一號的茄芷袋1個，以及豐富獎品，另外每月舉辦的書香農樂限額活動也是秒殺，報名費100元（借書抵報名費），線上報名時間都會在官網公布。

龍井區農會說，「跟著節氣走」拔蘿蔔報名費每組500元，每組限4人以內，預計50組，額滿為止。報名送茄芷袋1個（承重8公斤、蘿蔔以裝滿茄芷袋為主），另有麵食2分、關東煮2分、蘿蔔糕1分（約900公克）、手作DIY1分，以及識食好農館折價券50元（限當日兌換）。

龍井區農會指出，農會在茄投市集圖書室（龍井國小對面）每月舉辦的「圖書館加農會」書香農樂活動，本月6日「綠手作」植物敲拓體驗，費用為每人100元，送束口袋1個人（借書抵報名費），已報名額滿，2月場為2月24日上午9時到下午2時的「搖滾元宵加繪本分享」，3月場為3月2日9時至11時「烘焙體驗＋繪本分享」，費用都是每人100元（借書抵報名費），都會開放線上報名。