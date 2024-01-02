快訊

三大詐騙氾濫 台灣詐欺犯罪2023年再飆新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多多龍提燈 依節日加碼發送

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
彰化縣月影燈季發放「多多龍」充氣小提燈，造型可愛引發排隊潮。圖／縣府提供
彰化縣月影燈季發放「多多龍」充氣小提燈，造型可愛引發排隊潮。圖／縣府提供

彰化縣橫跨農曆年的節慶活動「彰化月影燈季」，上月30日點燈時，現場發放造型可愛的「多多龍」充氣小提燈，預定發放2000個，湧入數倍以上的民眾大排長龍，很多人沒領到抱怨連連。縣長王惠美說，後續情人節元宵節還會依節日發放。

各縣市配合元宵節發放的小提燈，少數是塑膠製或紙製古早燈，多數是DIY紙製提燈，不耐用，而且得花時間組裝。彰化推出的「多多龍」像充氣玩具，對著氣孔吹滿氣，提燈內有閃爍變色小燈，還有繩子或提或掛在背包上，擄獲小朋友的心。

彰化縣府首度發放時，預定下午開放領號碼牌，下午就有人前往排隊，人潮從八卦山大佛沿著參佛步道，穿過牌樓再往卦山路到山下，人龍超過500公尺，從空拍畫面看很壯觀；縣府估計，當天約有上千人沒領到。

有民眾就在臉書粉團「彰化人大小事」抱怨，下午4點多就去排隊領號碼牌，卻還是排不到，孩子沒領到一直哭，他問可以去哪裡買？

很多民眾表示，彰化人口多，「縣府只發2000個，是發心酸的嗎？」建議縣府，應多發放滿足需求。

彰化縣長王惠美說，錯過没領到小提燈的鄉親，可以等下一次，後續還有情人節、元宵節等，縣府將依照不同的節日再發送，還有機會可以拿到。

彰化縣城觀處表示，往年的月影燈季都送1000個組裝的紙製小提燈，這次首度發放「多多龍」充氣小提燈，已加碼到2000個，城觀處將再增加採購分發。

元宵節 情人節

延伸閱讀

超誇張 ！這款小提燈受歡迎 彰化人排隊長達500公尺

彰化元旦升旗學生領唱國歌 藍綠立委候選人同場只談新年

彰化月影燈季點燈 多多龍小提燈不夠發…縣長宣布加碼

彰化大佛風景區去除人工建物 春節前可以大口深呼吸

相關新聞

台中萬人升旗 彰化動漫人物吸睛

台中市元旦升旗典禮昨吸引上萬人參與，市長盧秀燕邀請「城市英雄」清潔隊員領唱國歌，盧強調，台中晉身媒體民調五星級城市，施政...

元旦上路 南投禁用一次性塑料杯

南投縣元旦新制上路，縣府表示，今年起各飲料店、超商與速食店，禁用一次性塑膠飲料杯，昨稽查3家飲料店都合格；敬老愛心卡搭乘...

多多龍提燈 依節日加碼發送

彰化縣橫跨農曆年的節慶活動「彰化月影燈季」，上月30日點燈時，現場發放造型可愛的「多多龍」充氣小提燈，預定發放2000個...

中心瓏步道 中市擬串聯景點

台中霧峰里山步道群分散，議員張芬郁等人提案，要求市府規畫串聯，以打造第2個大坑風景區為目標。市府觀旅局指出，將以中心瓏登...

全台空品較前年退步 中市環保局：台中仍是歷年第三低

台中市去年PM2.5平均值為15.6微克/立方公尺，比2022及2020年稍高，環保局分析，去年雨少風弱，受到境外汙染影...

南投原住文化幹部巫再生 68歲就讀研究所立志帶動部落地方創生

南投縣被認為好山好水，退休軍警巫再生曾任職村長和社區發展協會理事長，發現村長和社區理事長不只做服務，更需要管理及帶動地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。