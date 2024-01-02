多多龍提燈 依節日加碼發送

彰化縣橫跨農曆年的節慶活動「彰化月影燈季」，上月30日點燈時，現場發放造型可愛的「多多龍」充氣小提燈，預定發放2000個，湧入數倍以上的民眾大排長龍，很多人沒領到抱怨連連。縣長王惠美說，後續情人節、元宵節還會依節日發放。

各縣市配合元宵節發放的小提燈，少數是塑膠製或紙製古早燈，多數是DIY紙製提燈，不耐用，而且得花時間組裝。彰化推出的「多多龍」像充氣玩具，對著氣孔吹滿氣，提燈內有閃爍變色小燈，還有繩子或提或掛在背包上，擄獲小朋友的心。

彰化縣府首度發放時，預定下午開放領號碼牌，下午就有人前往排隊，人潮從八卦山大佛沿著參佛步道，穿過牌樓再往卦山路到山下，人龍超過500公尺，從空拍畫面看很壯觀；縣府估計，當天約有上千人沒領到。

有民眾就在臉書粉團「彰化人大小事」抱怨，下午4點多就去排隊領號碼牌，卻還是排不到，孩子沒領到一直哭，他問可以去哪裡買？

很多民眾表示，彰化人口多，「縣府只發2000個，是發心酸的嗎？」建議縣府，應多發放滿足需求。

彰化縣長王惠美說，錯過没領到小提燈的鄉親，可以等下一次，後續還有情人節、元宵節等，縣府將依照不同的節日再發送，還有機會可以拿到。

彰化縣城觀處表示，往年的月影燈季都送1000個組裝的紙製小提燈，這次首度發放「多多龍」充氣小提燈，已加碼到2000個，城觀處將再增加採購分發。