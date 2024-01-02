台中萬人升旗 彰化動漫人物吸睛

台中市元旦升旗典禮昨吸引上萬人參與，市長盧秀燕邀請「城市英雄」清潔隊員領唱國歌，盧強調，台中晉身媒體民調五星級城市，施政方針維持輕稅簡政，龍年建設將大爆發。彰化縣長王惠美參加升旗嘉年華，在地社團COSPLAY動漫人物，還有小朋友變身「小恐龍」，場面很歡樂。

彰化元旦升旗典禮由彰化救國團主辦，主委楊曜聰身兼國民黨立委候選人，與對手民進黨立委黃秀芳都出席，兩人上台均未提及選舉話題；黃秀芳戴著國旗圍巾，下台後表示「不抹黑，打高格調選戰」。楊曜聰台下分送2024顆茶葉蛋，凸顯民進黨執政卻出現蛋荒的窘境。

台中元旦升旗典禮吸引爆滿人潮，有小小市民的爸爸是警察，穿上兒童版「警察制服」參加升旗很吸睛。今年國歌邀請清潔隊員獻唱，數十名隊員騎乘電動機車入場，在市府廣場排出「113」迎接新年。

盧秀燕說，物價上漲，施政仍採輕稅簡政，繼續編列預算補助老人健保、實施全國最便宜的「雙十公車」、公托收費，以及全國最優惠的社宅租金，台中捷運票價也不調漲；龍年是建設年，台中巨蛋、市政路二期工程都會陸續開工。

彰化縣昨天舉辦元旦升旗嘉年華，學生及在地社團COSPLAY動漫人物，變裝歡慶。記者林敬家／攝影

王惠美率領縣府團隊出席，現場有數千人參與。王惠美說，對的事要堅持，要打造美好彰化、希望城市，感謝鄉親與議會支持；縣府正舉行彰化月影燈季，持續到3月，農曆春節還有「花在彰化」活動登場，呼籲大家來玩。

彰化升旗有10名小朋友穿上「恐龍裝」，為農曆龍年暖身；今年有學生及在地社團COSPLAY動漫人物，現場宛如嘉年華般歡樂。