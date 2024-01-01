全台空品較前年退步 中市環保局：台中仍是歷年第三低
台中市去年PM2.5平均值為15.6微克/立方公尺，比2022及2020年稍高，環保局分析，去年雨少風弱，受到境外汙染影響所致，不過仍是縣市合併12年來PM2.5年平均值中的第三低，全國大部分縣市普遍有此情形。
環保局分析，環境部指出近8年空氣品質監測結果，各汙染物濃度均呈現下降趨勢，但去年全國PM2.5年平均濃度較前年上升，主因環境風速低、日降雨量較少，在低風速、少雨的環境條件下，細懸浮微粒不容易擴散，造成局部汙染物累積使PM2.5濃度上升。
環保局進一步分析，2023年台中市PM2.5平均值是15.6微克/立方公尺，統計2011年至2023年PM2.5年平均值中，去年平均濃度是歷年第三低，僅次於前年的12.7微克／立方公尺、2020年的15.4微克／立方公尺。
統計台中氣象站歷年監測資料，環保局指出，去年降雨時數僅233.4小時，是2011年以來最少的一年，降雨量1397.0mm則是第4低。去年1至3月雨量特別少，僅32mm，遠較前年同期253.3mm少，每年1至3月為空汙季，沒有足夠的雨量導致該時期PM2.5平均值較高，拉高全年平均值。
環保局長陳宏益表示，市府針對空汙問題，持續從最大的排放量固定源優先管制、移動源及逸散源等次要汙染源輔導為主，推動源頭減量及管末管制對策，台中市空品近幾年已大幅改善。
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