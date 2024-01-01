彰化元旦升旗 楊曜聰、黃秀芳台上不談選舉台下動作不斷

今天是元旦，彰化縣立委第二選區民進黨候選人黃秀芳、國民黨候選人楊曜聰，都參加彰化縣立體育場舉行的升旗典禮，兩人上台致詞時都沒有選舉語言，但台下則積極爭取民眾支持，黃秀芳披上國旗圍巾和民眾做健康操， 楊曜聰則送給民眾茶葉蛋，來凸顯之前出現蛋荒問題。

彰化縣各界升旗典禮是由彰化縣救國團承辦，雖然彰化縣救國團主委是國民黨立委候選人楊曜聰，黃秀芳仍積極參加，並獲邀上台致詞，兩人也都沒有選舉語言，謹守分際，展現民主風度。

不過，在台下就不一樣了，黃秀芳與同黨彰化市長林世賢披著國旗圍巾，與民眾跳健康操，並與民眾熱情打招呼，尋求支持。

黃秀芳事後並發新聞稿表示，新的一年，會帶領服務團隊持續秉持「用心聽、認真做」的精神，服務民眾，選戰倒數12天，自己也期盼堅持不抹黑、不亂插旗、不亂拉布條、不賄選，把乾淨市容還給民眾，打一場高格調的選戰。

楊曜聰在今天元旦，共準備2024顆國產茶葉蛋，一大早先到花壇參加元旦健行活動，隨後又趕往縣立體育場參加升旗典禮，分別與民眾共享。楊曜聰強調，茶葉蛋都是國產蛋，絕對健康、絕對安全，希望以行動力挺，支持彰化農畜產品。