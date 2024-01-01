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元旦高鐵台中站人潮冷清 旅客：後面還有選舉日

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
高鐵台中站外，上午人潮如常。圖／民眾提供
高鐵台中站外，上午人潮如常。圖／民眾提供

元旦連假，台中地區除了中央公園及麗寶樂園有跨年活動外，五月天也在洲際棒球場舉辦跨年演唱會，但高鐵台中站從昨晚至今中午，都未見人潮，甚至用空蕩蕩形容亦不為過。

為了輸運，高鐵和客運都有對應的運輸計畫，但昨晚跨年和上午的輸運都十分順暢，高鐵台中站內外都未見人潮。

對此，除了與高鐵增開班次有關，但據旅客推敲，可能與假日尚不夠長，加上後面還有選舉要來，許多在外遊子因此並不選擇在元旦返家，而是留在外地跨年。

高鐵網站呈網全線正常營運燈號。網站內指出，為加強服務自由座旅客，元旦假期疏運期間（12/29-1/2）台灣高鐵公司將持續於企業網站>關於高鐵>最新公告，即時更新「車站人潮資訊」燈號，若該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示。

黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上，實際等候時間仍依現場狀況為準。當某站出現黃或紅燈時，旅客也可同步透過手機「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，敬請旅客避開尖峰時段，讓行程更順暢。

高鐵台中站從昨晚至今中午，都未見人潮。圖／民眾提供
高鐵台中站從昨晚至今中午，都未見人潮。圖／民眾提供
高鐵台中站從昨晚至今中午，都未見人潮。圖／民眾提供
高鐵台中站從昨晚至今中午，都未見人潮。圖／民眾提供

高鐵 元旦連假

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