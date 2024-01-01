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中市太平第一花園公墓水路橋梁改建 清明節前完工通行

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中太平區第一花園公墓旁水路，汛期時溪水易暴漲，淹沒路面，用路人通行險象環生，水利局斥資千萬改建，預計清明節前完工。（此為完工模擬圖）圖／中市府提供
台中太平區第一花園公墓旁水路，汛期時溪水易暴漲，淹沒路面，用路人通行險象環生，水利局斥資千萬改建，預計清明節前完工。（此為完工模擬圖）圖／中市府提供

台中太平區第一花園公墓旁水路，汛期時溪水易暴漲，淹沒路面，用路人通行險象環生。水利局斥資2900萬，改建過水路橋樑，去年12月完成架設預力梁，預計今年3月底完工，趕在清明掃墓時節前，給民眾一條安全用路。

水利局表示，農民通行需求及特定節日前後，民眾進出公墓頻繁，當遇短延時強降雨，河道水流易淹沒過水路面，影響用路人安全，另太平區第一花園公墓新建第3座納骨塔工程預計於今年9月完工，未來民眾通行需求量增加，改建過水路面橋梁，總長55公尺，寬8公尺，為雙向通行。

水利局說，施工廠商於非汛期期間加緊施工，克服於河道中施工困難性，已於去年12月完成預力梁架設，減少工程不安定因素，預計清明節前完工，滿足民眾平安掃墓需求，疏解當地交通、解決汛期民眾通行問題，提供更安全的交通環境。

台中太平區第一花園公墓旁水路，汛期時溪水易暴漲，淹沒路面，用路人通行險象環生，水利局斥資千萬改建，預計清明節前完工。圖／中市府提供
台中太平區第一花園公墓旁水路，汛期時溪水易暴漲，淹沒路面，用路人通行險象環生，水利局斥資千萬改建，預計清明節前完工。圖／中市府提供

水利局 公墓

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