中市太平第一花園公墓水路橋梁改建 清明節前完工通行

台中太平區第一花園公墓旁水路，汛期時溪水易暴漲，淹沒路面，用路人通行險象環生。水利局斥資2900萬，改建過水路橋樑，去年12月完成架設預力梁，預計今年3月底完工，趕在清明掃墓時節前，給民眾一條安全用路。

水利局表示，農民通行需求及特定節日前後，民眾進出公墓頻繁，當遇短延時強降雨，河道水流易淹沒過水路面，影響用路人安全，另太平區第一花園公墓新建第3座納骨塔工程預計於今年9月完工，未來民眾通行需求量增加，改建過水路面橋梁，總長55公尺，寬8公尺，為雙向通行。