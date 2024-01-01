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豐原慈濟宮媽祖迎新年！書法家歲末揮毫 民眾排隊索取春聯
豐原慈濟宮新年元旦今天結合豐原地區書法家63人，現場揮毫送春聯，民眾排隊索取；慈濟宮今天起天官武財神庇福賜財，提供信眾借金求福求財，民眾可至武財神殿祈福擲筊後至香客服務中心借發財金。
今天由豐原慈濟宮主任委員陳誌鋒、台中市書法學會秘書長王益勝、台中市葫蘆墩書畫促進協會指導教授林俞君、理事長劉汾鏌、豐原慈濟宮顧問團顧問呂永紳、林曾文財、豐原區里長協會理事林金玉和各社團揮毫老師共同起筆揮毫。
豐原慈濟宮主任委員陳誌鋒表示，今年揮毫活動邀請豐原地區數十位書法菁英到慈濟宮共同以揮毫除舊布新迎接新年到來，除夕夜當晚將舉辦市民團拜開廟門儀式，大年初二起舉辦武財神賜財氣─豐原媽百萬大獎擲爻祈福活動，最大獎項賓士轎車、電動車等大獎。
今天元旦起到慈濟宮天官武財神庇福賜財信眾借金求福求財，民眾可至武財神殿祈福擲筊後至香客服務中心借金求財。
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