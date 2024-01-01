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中捷可上自行車了 盧秀燕：為留才加薪7% 今年票價不漲

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運跨年疏運5.9萬人次，刷新紀錄。中捷並宣布，今天起自行車可上捷運。記者陳秋雲/攝影
台中捷運跨年疏運5.9萬人次，刷新紀錄。中捷並宣布，今天起自行車可上捷運。記者陳秋雲/攝影

台中捷運今凌晨順利完成跨年疏運任務，創下5.9萬人次新高紀錄。中捷表示，2023年12月的月運量137萬人次、日均運量4.4萬人次，打破通車以來紀錄。台中市長盧秀燕今天也在元旦升旗典禮宣布，即使尚未轉虧為盈，「今年捷運不漲價」。另新措施自行車及低音提琴可以上捷運。

台中跨年活動加上五月天演唱，兩場重磅活動鄰近捷運站，中捷全面備戰，除延長營運、分階段縮短班距，重點車站加派人力引導旅客等因應，總計發車326班次，運量達5.9萬人次，較去年成長27.47%，創下跨年疏運最高紀錄。

中捷公司指出，搭捷運通勤、出遊已成為市民日常，112年運量多次打破紀錄，年底再傳佳績，12月月運量137.2萬人次，日均運量達4.4萬人次，都是通車以來的最高紀錄。

中捷目前仍未轉虧為盈，但運量有大幅成長，日均量都有4萬多人，逐漸逼近中捷目標每日平均5萬人。

台中市長盧秀燕今天在升旗典禮也宣布，「今年捷運不漲價」。另中捷員工今年1月起加薪，幅度達7 ％，希望留才久任。

中捷公司表示，中捷為提升乘車舒適性、服務多元旅客，不斷推出新措施，包括去年打造各站進站音樂、創新設計閘門鳥鳴音效、增加日韓語到站廣播及車站指引標示等。

台中捷運 盧秀燕 自行車

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