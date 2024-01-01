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彰化元旦升旗健行 新春吊飾和「恐龍」人氣旺

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市元旦升旗典禮特別找「3隻恐龍」呼應龍年意象。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市元旦升旗典禮特別找「3隻恐龍」呼應龍年意象。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市、溪州鄉今天都有元旦健行，各2400人，1千人參加，參加員林市健行回原點可觀賞魔術表演和參加摸彩，溪州鄉限量100組親子做手工吊飾與揮毫，各有各的趣味，不過民眾都喜歡摸彩，員林市第一大獎iPhone 15由員林市胡姓市民抽中，眉開眼笑，市長游振雄說她今年運氣一定特別好。

員林市公所上午7點在市公所大樓前廣場，舉辦「2024幸福員林市．元旦升旗典禮暨健走活動」，邀請台語歌手董育君領唱國歌，接著邱燕妮舞蹈團帶動作暖身操，健走活動在游振雄、市民代表會主席張國良和縣議員凃俊任等民代鳴槍後開步走，縣長王惠美趕來主持回程後的摸彩活動。

市長游振雄說，員林市元旦升旗健走從市公所出發，到公19晴雨球場闖3個遊戲關卡後蓋章後折返，全程約3公里，活動內容老少咸宜，限額2100人網路報名不到10小時額滿，今天開放現場報名，原訂200人臨時加碼到300人，除了健行有紀念品，身上裝扮只要有新年快樂、國旗、龍造型都可領取精美小物。

溪州鄉自從鄉長江淑芬就任即舉辦元旦升旗典禮暨親子健行，今年是第五年，全程約5公里，沿途社區社團所設置6站補給點，提供饅頭、粥品等熱食免費享用，健行回到終點會贈送龍行大運防滑踏墊，不過親子感興趣的是新春揮毫與手工藝，小朋友自由發揮畫龍或小動物、寫吉祥話，黏貼在傳統吊飾，帶回家增添新年喜氣。

彰化縣溪州鄉公所舉行元旦健行。圖／溪州鄉公所提供
彰化縣溪州鄉公所舉行元旦健行。圖／溪州鄉公所提供

元旦升旗 游振雄

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