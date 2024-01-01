跨年致詞盧秀燕只說8字 她：誰想聽官員講話？

台中市政府今在市府廣場舉辦元旦升旗典禮，民政局估計逾1.5萬人早起參加，市長盧秀燕受訪，昨在跨年晚會致詞僅8字，刷新「省話」紀錄，盧秀燕表示，把時間留給藝人、市民看表演，也歡迎民眾思考今年底跨年晚會，她要如何講會更精簡。

盧秀燕說，跨年晚會是年輕朋友每年最重要的一個節慶活動，誰要聽官員講話？雖然中市府是主辦單位，她必須代表市政府到場主持，向大家致意，但基本上她知道「在這樣的場合一定要非常的精簡」、「少說話」把時間留給表演節目的藝人好朋友，讓市民朋友可以看到最精彩、最好的跨年晚會。

盧說，她從上任第一年，致辭沒有超過1分鐘，逐年減少。去年是10個字，昨天是8個字「幸福台中、龍賺大錢」。

盧秀燕說，「我會繼續再精簡」，所以大家今年花一點時間幫她想想，今年底的跨年晚會，要怎麼講才能夠皆大歡喜，又代表台中市政府祝福大家，代表主辦單位向大家致意，又要言簡意賅，又不會打擾到大家，繼續再動動腦筋。