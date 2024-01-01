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彰化元旦升旗學生領唱國歌 藍綠立委候選人同場只談新年

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府舉辦元旦升旗典禮暨嘉年華活動，救國團彰化主委楊曜聰帶領團隊參加，對手民進黨立委黃秀芳也難得同場。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉辦元旦升旗典禮暨嘉年華活動，救國團彰化主委楊曜聰帶領團隊參加，對手民進黨立委黃秀芳也難得同場。記者林敬家／攝影

今天元旦，彰化縣府上午在彰化縣立體育場舉辦元旦升旗典禮暨嘉年華活動，由於活動是彰化救國團主辦，救國團主委也是彰化立委第二選區國民黨候選人楊曜聰帶領團隊參加，對手民進黨立委黃秀芳也難得同場，兩人輪流上台致詞，都祝民眾新年快樂，沒有提及選舉話題。

彰化縣長王惠美率領縣府團隊與數千名鄉親們一同參加升旗，王惠美表示，「美好彰化，希望城市」是她的施政願景，也是對彰化發展的殷切期盼與具體實踐，「對的事，就是要堅持」是她29年來的從政初衷，感謝彰化鄉親與議會的支持，縣府團隊努力不懈。

升旗典禮特別由彰化高中音樂班同學領唱、管弦隊演奏，還由10名小朋友穿著恐龍裝扮演出，還首度讓學生及在地社團用COSPLAY動漫變裝一同歡慶元旦，縣府體恤縣民早起參與活動，早上7時10分開始發放參加者小國旗、限量紀念杯墊及摸彩券，還準備美葉蛋。

王惠美致詞也指出，感謝救國團主委楊曜聰帶領的團隊，提供年輕朋友一個發揮才華的舞台，也宣傳縣府近日展開的彰化月影燈季系列活動，持續到3月3日，年度花在彰化活動，也將於大年初一到十六，在溪州公園登場。黃秀芳則身披國旗圍巾和民眾一起手舞足蹈跳健康操，並和民眾熱情打招呼，祝賀新年快樂。

彰化縣府上午在彰化縣立體育場舉辦元旦升旗典禮暨嘉年華活動，小朋友扮成小恐龍歡慶龍年即將到來。記者林敬家／攝影
彰化縣府上午在彰化縣立體育場舉辦元旦升旗典禮暨嘉年華活動，小朋友扮成小恐龍歡慶龍年即將到來。記者林敬家／攝影
彰化縣府上午在彰化縣立體育場舉辦元旦升旗典禮暨嘉年華活動，學生及在地社團用COSPLAY動漫變裝一同歡慶。記者林敬家／攝影
彰化縣府上午在彰化縣立體育場舉辦元旦升旗典禮暨嘉年華活動，學生及在地社團用COSPLAY動漫變裝一同歡慶。記者林敬家／攝影

團隊 楊曜聰

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