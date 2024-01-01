全國最高海拔元旦升旗 梨山賓館前廣場500多人高唱國歌
全國最高海拔元旦升旗今天早上在梨山賓館前舉辦，500名遊客參加，一起高唱國歌和國旗歌，迎接新的一年。
台中市政府副秘書長林育鴻表示，「泰雅原風」與「高海拔跨年」一直是和平區跨年晚會主推的兩大亮點，每年的跨年晚會圍繞和平在地特色與原民元素開展，讓全國喜愛和平的遊客，透過參與、接觸，進而喜愛、欣賞原民文化，並藉此促進多元民族的認同與共榮，將觀旅與在地文化做了最棒的結合。
主辦單位之一交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長湯維堯表示，「山谷燈光節」是參山處年度重點活動之一，遊客到梨山、谷關參加跨年活動，還可以一起欣賞山谷燈光節璀璨的光環境佈置；其中，整點的燈光秀更是遊客必拍的動態美景。
昨晚在梨山跨年晚會後，和平區公所今天早上在梨山賓館前廣場舉行元旦升旗典禮，現場湧進超過500位遊客一起高唱國歌及國旗歌，國旗在梨山國中小學生的一收一放間緩緩上升。
和平區公所表示，梨山賓館前的元旦升旗對許多國人是每年都一定要參加的活動，升旗典禮不只是儀式，更是充電、再出發；為回應民眾的熱情，公所每年都會準備限定版紀念圍巾及實用小禮與民眾同樂。
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