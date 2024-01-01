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南投紫南宮元旦發錢母綿延逾5公里！憂衝擊交通 大年初一停發

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南投紫南宮元旦發錢母綿延逾5公里！憂衝擊交通 大年初一停發

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投竹山紫南宮今天發放龍年錢母，排隊人龍就已逾5公里。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮今天發放龍年錢母，排隊人龍就已逾5公里。記者賴香珊／攝影

南投紫南宮今天元旦發送龍年錢母，現場隊伍綿延五公里以上，廟方預估將有十萬人領取，為不讓大家失望，今天把發放時間提早至上午八點多，現場氣氛歡樂。紫南宮主委莊秋安表示，惟恐衝擊地方交通，今年農曆春節大年初一將停辦發錢母活動，會用其他方式替代。

南投縣竹山鎮紫南宮建廟二百七十九年，主神是土地公福德正神。每年元旦是紫南宮首發錢母的日子，今年是農曆年生肖為龍，是十二生肖中視為祥瑞聖獸，華人社會對龍有特殊情感，紫南宮錢母初始樣式始在2012年龍年，時以「龍銀」大小為設計主軸，以發送幸運錢幣方式給信眾當招財錢母，往後再以銅幣鍍上純金、純銀搭配當年生肖為設計，期盼「龍」的加持，讓收到錢母的人一整年因龍而祥瑞、如意。

南投竹山紫南宮元旦發放龍年錢母，民眾只要排隊就一定能拿到龍年銀錢母1枚。記者黑中亮／攝影備註
南投竹山紫南宮元旦發放龍年錢母，民眾只要排隊就一定能拿到龍年銀錢母1枚。記者黑中亮／攝影備註
紫南宮龍年錢母精裝版還有神龍雕刻相當精緻。記者黑中亮／攝影
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紫南宮

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