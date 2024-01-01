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2024元旦總盤點 中市府：台中建設 龍年大爆發

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府元旦升旗典禮，建設局表示，今年台中建設會大爆發。記者陳秋雲／攝影
台中市府元旦升旗典禮，建設局表示，今年台中建設會大爆發。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今天主持元旦升旗典禮，她說，113年總預算，教育文化支出仍排名第一；第二是社會福利。另市府排隊繼續加強拚經濟、改善空汙和維護社會安全。建設局長陳大田表示「台中建設，龍年大爆發」；交通局長葉昭甫盼捷運藍線、綠線延伸和橘線，中央加速核定。

盧秀燕說，台中未來1年施政方針仍是輕稅簡政、推動各項大型建設。陳大田說，「台中建設，龍年會大爆發」，巨蛋很快會簽約拍板，農曆年後工料備齊，春暖花開後就集中火力動工。市政路二期會在1月底開工，早日疏年台灣大道車潮；東豐快速道路先完成第3標，2026年分段讓石岡到東勢先通車，隧道段已公告閱覽，預計3、4月可招標。另甲安埔大道（塭寮溪旁）今年底可完工。

葉昭甫說，市府4月送捷運藍線綜合評估計畫送行政院，這期間政院未要求市府補任資料。不過行政院長陳建仁上月21日到沙鹿，曾提藍線還有3個問題，經費、工程技術、長期施工的交通壅塞問題。葉昭甫說，市府向交通部審查過程均有說明，如果中央有需要，市府會充分說明。綠線、橘線都在中央審議待核定階段，盼今年加速進展。

葉昭甫說，另水湳轉運中心2026年可啟用、大台中轉運中心2025年底可如期完成。烏日轉運中心2024年先啟動先期規劃及促參，盼與中央合作，並繼續推動中小型轉運節點。

陳建仁在沙鹿也提到中央對海線鐵路雙軌市府自籌經費比例，葉昭甫說，目前這個階段其實不必糾結在經費問題，全國各地的鐵路建設案，確實有遊戲規則，但政院最後可拍板給縣市政的專案補助比例。另鐵道局也表達將推動海線平面雙軌，與台中市的海線雙軌立體化，可併同綜合規劃，至於哪些立體或平面，可再討論。中央給多少經費，有的縣市補助可達8成，中市府基於減輕財政負擔，不要排擠其他建設項目，會儘量爭取最高額的專案補助。

盧秀燕 元旦升旗 台中捷運

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