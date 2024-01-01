台中萬人元旦升旗 盧秀燕：8家媒體施政滿意民調 台中第一

台中市政府今舉行2024年元旦升旗典禮， 市長盧秀燕致詞說，市府團隊施政滿意度獲8家媒體民調第一，首度晉身五星級城市。市府未來施政方針仍輕稅簡政，維持老人健保補助、最便宜的雙十公車、捷運票價不調整、公托收費最便宜、社宅租金最優惠。建設局長陳大田說，台中巨蛋春暖花開將動工，市政路二期1月底動工等，他說「台中在龍年，建設大爆發」。

台中市今早舉行元旦升旗典禮，民政局估計兩萬人參加，不少民眾是老少同行，拿著國旗開心揮舞，徐姓幼保員說，帶孩子參加升旗典禮，心中有國家；另有男孩家長是警察，他也穿著兒童警察特製制服參加升旗典禮，他覺得很驕傲。

市府今年循「致敬城市英雄」系列，邀請清潔隊員領唱國歌，數十名隊員騎電動車入場，排出「113圖案」，全場鼓掌大喊「謝謝您」，台中女中樂儀隊表演開序幕，明道中學管樂隊及旗隊閉幕，畫下句點。

盧秀燕致詞說，由於台灣才脫離疫情半年，儘管物價上漲，但今年府仍採輕稅簡政的施政方針，包括繼續編列預算補助老人健保、實施全國最便宜的雙十公車、全國最便宜的公托收費、全國最優惠的社宅租金、捷運票價不調漲等等。