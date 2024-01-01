青年用行動改造世界教學研討會 盼學生友善地球簡樸生活

台灣基督宗教大學校院聯盟(TaiCUCA)在靜宜大學舉辦「青年用行動改造世界教學研討會」，邀請善牧社會福利基金會董事長歐晉德，與花蓮「鹽寮淨土」簡樸、自然、靈修中心創始人區紀復專題演講，也安排TaiCUCA會員學校的教學主管與生態環保教師討論及座談。

主辦學校靜宜大學提出「我們對環境教育的承諾」宣言，期許年輕學生都能從個人改變做起，以行動改造世界。

靜宜大學校牧楊安仁神父指出，TaiCUCA由台灣20所基督教、天主教及神學院等學校組成，透過校際間合作，促進基督宗教高等教育的發展。

靜宜校長林思伶表示，氣候變遷對環境的影響，讓教育工作者非常憂心，靜宜希望成為一所綠色大學，這是我們的使命；更希望協助年輕人具備改造未來美好世界的力量。這樣的前提，靜宜做了很多分析，發現目前年輕人對環境保護行動是積極正向，如果有人提醒他們就會願意改變。

林思伶說，靜宜強調利他精神，每年會賦予新生一項任務，去年是「在一切事上愛與服務」；今年使命是「青年要用行動來改造世界，要從自身做起」。研討會是啟動任務使命的開始，希望透過資訊的瞭解、現象的觀察，讓學生對環境保護、友善地球產生共感；培養態度、具備知識後，找到友善環境與維護生態的方法，一個人走的快、一群人走的遠，希望TaiCUCA教師群能成為環境教育重要的種子教師。

花蓮「鹽寮淨土」靈修中心創始人區紀復，以「簡樸生活回應友善地球─環境保護、生態靈修的實踐」為題指出，他在鹽寮35年，到各地傳揚簡樸、自然、靈修，希望不僅影響年輕人，也希望影響任何人。區紀復身體力行簡樸精神與自然生活，在簡樸中與大地自然共融，在靈修中體驗天人關係的密切；只要改變自己，就可獲得更多快樂。

善牧社會福利基金會董事長歐晉德在「願祢受讚頌」演講中說， 我們如果沒有改變思想、生活方式及消費的態度，會一直沉淪，這是人類目前最大的危機，年輕人最容易且有勇氣改變，可透過生活方式真正改變，教育尤其扮演重要角色；若能累積改變的能量，未來就有永續的希望。教宗方濟各勉勵我們從小地方做起，簡樸生活、減低需要；以分享取代浪費，用犧牲代替消費，愛護環境與自然共生共存。