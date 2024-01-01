影／300秒高空煙火搭配高空摩天輪迎新年 麗寶跨年上萬人驚呼
2024麗寶跨年演唱會今天凌晨在八三夭最後倒數下，300秒高空煙火搭配高空摩天輪迎新年，現場上萬名遊客驚呼拍照，互道新年快樂。
麗寶跨年演唱會昨晚在麗寶樂園渡假區第二停車場開唱，倒數時刻統計昨天到今天凌晨全場域共有10萬人以上入場。
今年演出有搖滾天團八三夭、金曲樂團宇宙人、Kimberley陳芳語、選秀節目「大嘻哈時代2」阿夫、O.Dkizzya、阿跨面、新生代樂團芒果醬Mango Jump、 「原子少年」人氣夯團Ozone、FEniX、同理、All In 5、洪暐哲、余凱揚等。
昨晚11點59分，最後倒數由八三夭與現場民眾一同迎接2024年，施放300秒270度視角的絢麗璀璨的高空煙火以 「和平 祈福」 為主題，搭配全台最大摩天輪天空之夢影音燈光秀，2024年在台中后里的夜空中閃亮綻放。
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